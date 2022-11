Disney+ retira la censura del trasero de Daryl Hannah en la reedición de 'Un, dos, tres… Splash'

La semana pasada Disney+ cumplió tres años de existencia. El brazo streaming de Disney desembarcó en EE.UU. trayendo del brazo series como The Mandalorian y la promesa de llenarse de expansiones del Universo Cinematográfico de Marvel; lo que entonces se dijo con la boca pequeña era las diversas ediciones que atravesarían algunos títulos para formar parte de la plataforma. Más allá de los rótulos en modo disclaimer que tanto parecen irritar a algunos por las advertencias de contenido que pueda no haber envejecido bien, Disney+ pronto demostró no saber muy bien cómo gestionar su imagen de producto para toda la familia, donde no hubiera nada que pudiera escandalizar/traumatizar a los niños.

Por eso varios títulos experimentaron censuras de diverso calibre. Y, en ocasiones, muy pintorescas, como lo que ocurrió con Un, dos, tres… Splash. Esta exitosa comedia dirigida por Ron Howard, donde un hombre (Tom Hanks) se enamora de una sirena (Daryl Hannah) contaba entre sus escenas con una en la que la protagonista da media vuelta y echa a correr hacia la playa. En la película de los 80, este plano contenía un vistazo al trasero desnudo de Hannah, pero en la versión que nos llegó a Disney+ encontramos el plano reeditado de un modo muy peculiar. Tal y como recogió Allison Pregler en Twitter hace unos dos años, la retaguardia de Hannah había sido tapada por extensiones de pelo CGI. Evidentemente se notaba muchísimo, y cundió tanto el pitorreo como la indignación.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler 📼🍂🌰🥧 (@AllisonPregler) April 13, 2020

Hoy MovieWeb se hace eco de que la censura ha sido eliminada. Un, dos, tres… Splash sigue presente en el catálogo, y la escena que contiene presenta el trasero de la sirena en su estado natural, como parte de la remasterización en 4K que ha incluido Disney+. Se trata de un gesto no tan anecdótico como pudiera parecer, pues los conflictos internos de la Casa del Ratón en tanto a cómo gestionar su target ya vienen un tiempo dando pie a soluciones de este estilo. Siempre con el peligro de que alguna asociación de padres y consumidores critique a la empresa por incluir contenido no exactamente family friendly, Disney+ está protagonizando un viraje más allá de la sensibilidad infantil.

En EE.UU. siempre ha tenido facilidad para ello, por la posibilidad de pasar contenidos que no se ajusten a esta etiqueta a otros servidores como Hulu o FX. Esta jugada, en España, ha sido posible gracias a la inclusión de un subcatálogo, destinado a público adulto, que conocemos como Star. No obstante, y más allá de la diversificación de canales, la misma Disney+ se ha atrevido a incluir en su parrilla principal títulos PG, como pudieran ser Daredevil o Deadpool. La rectificación de la censura de Un, dos, tres… Splash es otro síntoma de que la plataforma no se encuentra cómoda dirigiéndose con exclusividad a los niños.

