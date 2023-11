Disney ya trabaja en 'Frozen 4' mientras 'Frozen 3' todavía está en camino

Hace ya diez años del estreno de Frozen en cines, una de las películas más populares de la época reciente de Disney. Esta gélida aventura fue tan exitosa que tuvo una secuela, lanzada en 2019, con nuevas aventuras para Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven. De nuevo, la segunda parte obtuvo buenos resultados, por lo que era de esperar que llegase una tercera.

Efectivamente, a principios de 2023 se confirmó lo que muchos esperaban: Frozen 3 está en camino. Al igual que muchas grandes producciones, la nueva entrega de la franquicia también ha tenido que retrasar sus planes, por lo que es posible que tengan que pasar varios años antes de verla en las salas de cine. Lo bueno es que hay muchas posibilidades de que no sea el único filme en camino.

Según Bob Iger, CEO de Disney, volveremos a Arendelle al menos en dos ocasiones más, pues la cuarta entrega también está en marcha. "Estamos trabajando en Frozen 3, y puede que Frozen 4 también. Pero no tengo mucho más que decir sobre las películas ahora mismo. La directora Jenn Lee, que creó las dos primeras, está trabajando duro con su equipo de animación de Disney en no una sino dos historias", aseguró el director ejecutivo en el programa Good Morning America.

Así pues, los fans de la saga de hielo más popular de Disney pueden esperar dos nuevos largometrajes en los próximos años. Todavía se desconoce cuándo llegará la tercera parte, pero es la única de las dos que está completamente confirmada. Ahora hay que añadir a Frozen 4. Entre las dos secuelas podría no haber tanta distancia en sus fechas de estreno como sí lo hubo entre las dos primeras películas, lo cual también es una buena noticia.

Frozen fue un rotundo éxito cuando se estrenó en 2013. Por otro lado, la secuela tuvo un debut en taquilla mejor que su predecesora. A esto hay que sumar que la franquicia ha sido capaz de colar canciones suyas como Let It Go en la cultura popular, y que contó con su propio musical en Broadway. Con la confirmación de dos largometrajes más en el horizonte, Disney se asegura el reinado de Elsa y Anna durante todavía más tiempo.

