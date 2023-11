El director que se negó a trabajar con Marvel explica sus motivos: "Un cineasta de verdad no quiere entrar en ese sistema"

Con la prensa estadounidense alentando los rumores de una crisis histórica en el seno del estudio, y con las previsiones de taquilla para The Marvels rayando a la baja, los enemigos de Marvel tienen una oportunidad de oro para hacer leña del árbol caído.

En términos menos crueles, aquellos que han expresado sus reparos hacia los modos y maneras del estudio pueden explicar dichas objeciones sabiendo que les van a hacer caso. Uno de ellos es el director Albert Hughes, quien acaba de revelar por qué rechazó una oferta bastante tentadora de la Casa de las Ideas.

Hughes, que saltó a la fama gracias a sus videoclips y sus trabajos junto a su hermano Allen, como Infierno en Los Ángeles (1993), ha revelado en el podcast Happy Sad Confused (vía The Playlist) que tuvo la oportunidad de dirigir la nueva versión de Blade con Mahershala Ali. Sin embargo, el cineasta prefirió decir "no" y hacerse cargo de The Continental, la serie precuela de John Wick que hemos podido ver este mismo año. Estas fueron sus razones.

'Papá Feige' y sus exigencias

Según explica, Hughes se enfrentó al encargo de forma muy profesional, empollándose todo el material estrenado por Marvel hasta la fecha. "Analicé todas sus películas y las puse en una hoja de cálculo: la taquilla, la música de los créditos, los efectos especiales... Tuve que meterme en ellas hasta el fondo".

A lo largo de este análisis, prosigue, Hughes se dio cuenta de una dolorosa realidad: trabajar para Marvel implicaría tener los ojos de Kevin Feige pegados a su nuca durante toda la producción. "A la mitad del proceso o así, pensé: 'la naturaleza controlada de ese mundo no me dejaría hacer lo que me gusta hacer, y me vendría abajo". "Uno nunca quiere estar en un sitio donde no te quieren, donde no te quieren por lo que sabes hacer", añade.

"No entiendo por qué un cineasta de verdad querría meterse en ese sistema", señala. "Entiendo por qué lo hacen los novatos, porque eso es lo que [a Marvel] se le da bien: encontrar la gente adecuada en el momento adecuado. Pero creo que yo me hubiese venido abajo".

Aquí, Hughes se permite hacer una distinción importante: "Es algo de lo que no suele hablarse en Hollywood, pero hay diferencia entre 'director' y 'cineasta". ¿En qué consiste esa distinción? "Un director controla todos los aspectos de su película: un productor puede ser un cineasta, y un cámara también, uno de estos que son como estrellas del rock. Un director es alguien que grita '¡acción!', se larga y vuelve de vez en cuando para revisar cómo va el montaje".

Así las cosas, Albert Hughes tiene claro quién es el verdadero cineasta en las producciones Marvel, y su apellido empieza por "F". "El productor que ha hecho todo esto es el más exitoso de toda la historia de Hollywood, con el estudio más exitoso de la historia de Hollywood. Así que, si me meto allí, tengo que abandonar mi ego y prepararme para lo que venga, porque él es papá y papá va a pedirte cosas".

Aunque The Continental no haya sido el estreno televisivo más aclamado del año, podemos decir que Hughes se libró de una buena. La producción de Blade está siendo una de las más complicadas de la historia de Marvel, incluyendo cambios de director, reescrituras de guion y una cancelación del rodaje. Así las cosas, habitar en el mundo de los asesinos parece preferible en comparación.