"No sé dónde está el problema": el director del Festival de Venecia sobre proyectar lo nuevo de Polanski y Woody Allen

De cara al pasado Festival de Cannes se manejó la posibilidad de que alojara las nuevas películas de Woody Allen y Roman Polanski. Su título es respectivamente Coup de Chance y The Palace, y ambas tenían financiación europea. Thierry Frémaux, director del festival, se echó para atrás a última hora (según declaró, por no querer que la polémica devorara la conversación), pero Alberto Barbera ha recogido el guante. El director del Festival de Venecia no teme las controversias.

Dicho festival anunció gran parte de su programación esta semana, y fuera de competición destacaban tanto Coup de Chance como The Palace. También la de DogMan, lo nuevo de Luc Besson. Estos tres cineastas son hoy por hoy figuras incómodas en el panorama internacional. Woody Allen fue acusado de abusar de Dylan Farrow en 1992, saliendo indemne de los procesos legales posteriores pero quedando marcado mediáticamente años después ante el apogeo del MeToo. Besson ha afrontado cargos de violación, mientras que Polanski fue declarado culpable y por eso lleva fuera de EE.UU. desde los años 70.

¿Cuál es la opinión de Barbera sobre esto? Pues asegura “no ver el problema”, y en una entrevista con Variety ha recordado que “Luc Besson fue totalmente absuelto de cualquier acusación hace poco”. “Woody Allen estuvo bajo escrutinio legal dos veces en los 90 y fue absuelto. En su caso, no veo dónde está el problema”, prosigue, y aborda la cuestión de Polanski. “Lo de Polanski es paradójico. Han pasado 60 años. Polanski ha admitido su responsabilidad. Ha pedido perdón. Ha sido perdonado por la víctima. La víctima ha pedido que se olvide el asunto”.

Se refiere a Samantha Geimer, a quien Polanski violó cuando tenía 13 años en 1977. “Creo que seguir machacando a Polanski es buscar un chivo expiatorio para otras situaciones que merecerían más atención. Aparte de eso, hay un debate cultural en curso sobre Polanski donde se pueden adoptar posiciones menos rígidas. Yo estoy del lado de quienes dicen que hay que distinguir entre las responsabilidades del individuo y las del artista”. Barbera recuerda que “es director de un festival, no juez”.

“Juzgo las cualidades artísticas de las películas. Desde esta perspectiva no veo por qué no debería invitar a la película de Polanski a Venecia”. Mientras que Polanski vive hoy día extraditado en Francia, Allen no ha dejado de residir en Nueva York. Aunque, desde el resurgimiento de sus acusaciones, Allen se ha visto obligado a trabajar con distribución europea (en el continente donde, por otra parte, siempre han funcionado mejor sus películas). Barbera no espera contar con ambos en Venecia.

“No estoy seguro de que Polanski atienda a la prensa, pero Woody Allen vendrá seguro”. El Festival de Venecia se desarrollará del 30 de agosto al 9 de septiembre, viéndose obligado a lidiar con la huelga de actores de Hollywood en lo que se refiere a las películas a concurso y su promoción. A causa de dicha huelga Rivales de Luca Guadagnino ya no inaugurará la Sección Oficial, optando Barbera por dar mayor visibilidad al cine europeo. Ahí entra tanto poner a La sociedad de la nieve de nuestro J.A. Bayona clausurando, como incluir las películas de Allen y Polanski.

Coup de Chance es un thriller rodado en francés que protagonizan Valerie Lemercier y Niels Schneider, mientras que The Palace es una comedia negra donde se deja ver Fanny Ardant junto a John Cleese y Mickey Rourke. Ambas ya tienen asegurada su distribución en Europa.

