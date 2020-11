Diane Keaton, entusiasmada con la nueva versión de 'El padrino III'

A estas alturas, decir que Francis Ford Coppola le ha cogido el gustillo a eso de alterar sus propias películas es un eufemismo. Tras las versiones Redux y Final Cut de Apocalypse Now, el cineasta llega ahora con El padrino: Epílogo. La muerte de Michael Corleone. O, lo que es lo mismo, un nuevo montaje de El padrino IIIen el que el cineasta quiere adaptar el fin de la saga de los Corleone a sus intenciones originales y a las de Mario Puzo.

Como de costumbre, podemos esperar que a esta versión le lluevan las críticas. Pero al recut le ha salido una defensora acérrima y esta es nada menos que Diane Keaton. La intérprete de Kay Adams ha afirmado que, si bien la película no le gustó demasiado cuando se estrenó en 1990, el nuevo montaje ha satisfecho sobradamente sus expectativas.

"Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, como un sueño hecho realidad", declara la actriz (vía Variety). "He visto la película bajo una luz totalmente distinta. Cuando la vi en su momento fue como 'no sé yo'. No le fue especialmente bien en taquilla y las críticas no fueron muy positivas. Pero Francis ha reestructurado el comienzo y el final y tío, ¡te digo que ha funcionado!".

Además, Keaton asegura que este nuevo montaje ayudará a revalorizar uno de los aspectos más polémicos de la película: el trabajo de Sofia Coppola interpretando a Mary Corleone. "[Las críticas] no volverán a ser iguales", asegura. "[Sofia Coppola] era tal y como sería una hija con un hombre así como padre, el jefe de una organización criminal. Ella no estaba segura de sí misma y por eso está silenciosa, como hechizada. Creo que está formidable".