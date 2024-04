¿Envidia de 'Oppenheimer'? Esta es la próxima gran adaptación que hará Denis Villeneuve tras 'Dune'

Dune: Parte Dos está siendo un gran éxito en taquilla y entre la opinión pública. La segunda entrega de la adaptación cinematográfica de Denis Villeneuve sobre la novela de Frank Herbert continuó la historia de Paul Atreides y su ascenso al poder en el planeta Arrakis. El clímax del final y el anticipo de la guerra santa que está por venir hizo que muchos fans en todo el mundo pidan a gritos un tercer largometraje que lleve a la gran pantalla El mesías de Dune, el segundo libro de la saga literaria de ciencia-ficción.

El propio Villeneuve ha admitido en más de una ocasión que quiere encargarse de la continuación de la saga, aunque no bajo cualquier circunstancia. Aún no hay ninguna confirmación, pero consta que él y su equipo estarían trabajando en distintos guiones y únicamente tratarán de dar un paso al frente cuando consideren que tienen todas las condiciones necesarias bajo control. Mientras tanto, el cineasta no descarta trabajar en otros proyectos, y también piensa en un futuro a largo plazo.

Según confirmó Deadline, la próxima gran adaptación que realizará el director canadiense será de la novela Nuclear War: A Scenario, un libro escrito por Annie Jacobsen, ganadora del premio Pulitzer. Ya existiría un acuerdo formal con Legendary Entertainment, y la idea es que tome las riendas de esta película una vez termine El mesías de Dune.

Esta noticia llega al mismo tiempo que la obra literaria se ha convertido en un bestseller. Explora un escenario futuro sobre lo que sucedería si llega a estallar una guerra nuclear. Para ello, la escritora y periodista se apoyó en docenas de entrevistas con expertos civiles y militares que han contribuido a la construcción de armas atómicas y la elaboración de planes de respuesta a diversos ataques de esta naturaleza.

Este mismo 2024 hemos sido testigos del éxito de Oppenheimer en la temporada de premios. Su camino triunfal culminó el pasado mes de marzo con los Oscar, donde el largometraje ganó las estatuillas a mejor película, mejor director (Christopher Nolan) y mejor actor protagonista (Cillian Murphy), entre otras. Esta película llevó al cine la vida del padre de la bomba atómica, mientras que la nueva obra de Villeneuve trataría sobre los efectos de la guerra nuclear que el mismo Robert Oppenheimer temía tras finalizar su invento.

Para adaptar y dirigir Nuclear War: A Scenario, se espera que Villeneuve cuente con la ayuda de Tanya Lapointe. El futuro que retratará esta historia ha sido un leitmotiv frecuente en muchas obras de ciencia-ficción, pero la situación geopolítica actual nos sitúa más cerca que nunca del peligro. La única esperanza que queda es que la realidad no supere a la ficción en este caso.

