Demandan a Apple y la película de 'Tetris' por usar un libro como base sin permiso del autor

Vivimos el año de los “biopics de producto”, lo que implica que si llega una película de Tetris no va a querer adaptar el juego en sí sino su creación o, más específicamente, su comercialización. Tetris se proyectó en el festival SXSW para luego llegar al catálogo de Apple TV+ a principios de este 2023, uniéndose a otras películas de genealogía similar como Air o Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes. Protagonizaba Taron Egerton como Henk Rogers, que descubrió el juego en 1988 y quiso popularizarlo a lo largo del mundo sin limitarlo a la Unión Soviética.

Tetris salió adelante con una asociación entre Apple y Tetris Co., que tiene los derechos del icónico videojuego. La película como tal no entusiasmó a nadie, pero ha regresado a la actualidad gracias a un litigio impulsado por Dan Ackerman. Ackerman es el redactor jefe de Gizmodo, web especializada en videojuegos, y en 2016 publicó el libro The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World indagando en unos sucesos similares a los que narra la película de Tetris, dirigida por Jon S. Baird.

Al parecer, en su día Ackerman le envió una copia del libro a Tetris Co., que no llegaría a derivar en una adaptación oficial. Sin embargo, tiempo después Ackerman descubrió que Tetris había tomado su libro como punto de partida sin que nadie le hubiera comprado derechos de adaptación, con lo que el periodista ha resuelto demandar a Apple, a Tetris Co. y a Noah Pink, firmante del guion de Tetris. Se hace eco de la noticia IndieWire, recordando que cuando Ackerman envió el libro a la empresa se topó con una “carta de cese y desestimiento enérgica”.

La compañía no quiso discutir la adaptación y amenazó a Ackerman con demandarle si perseguía sus propias adaptaciones cinematográficas o televisivos. Luego, según Ackerman, Tetris Co. pasó a poner en marcha su propia película utilizando ese mismo libro, sin por supuesto darle una compensación justa. “La película Tetris es sustancialmente similar en casi todos los aspectos materiales, incluidos capítulos y páginas específicas de dicho libro que fueron simplemente adaptados a la película, sin el conocimiento, autorización o consentimiento del demandante”, se puede leer en la demanda de Ackerman.

Tanto Pink como Maya Rogers, CEO de Tetris Co., habrían copiado The Tetris Effect sin acreditarle. “Después de haber revisado el libro que escribió el señor Ackerman, la señora Rogers utilizó igualmente su obra. Para lo cual el demandado Pink elaboró un guion cuyo contenido extrajo del libro y se convirtió engañosamente en un proyecto cinematográfico sin el conocimiento ni el consentimiento del demandante, lo que incluía la falta de cualquier derecho de opción o licencia”.

Ackerman pide una indemnización de al menos el 6% del presupuesto del film, que al ascender a 80 millones de dólares le depararía una suma de 4.8 millones. Además busca otra indemnización, de 150.000 dólares, por derechos de autor y honorarios de sus abogados. Desde Apple no han emitido aún una respuesta, tampoco desde Tetris Co., aunque al parecer esta compañía considera que “la demanda no tiene ningún fundamento”. Eso sí, “por ahora no están preparados para decir nada más”.

