“Deja de entrenar tanto”: Chris Pratt le pide a Chris Hemsworth que se relaje para ‘Thor: Love and Thunder’

StarLord y Thor se conocieron en Vengadores: Infinity War, y saltaron chispas. El personaje de Chris Pratt se sentía intimidado por el de Chris Hemsworth y reaccionaba sacando pecho ridículamente, intentando mantener su territorio. Situación que llegó a una suerte de clímax en Endgame, cuando al final del film este miembro de los Guardianes de la Galaxia veía cómo Thor se unía a la tripulación y su liderazgo quedaba nuevamente en entredicho. Cuando hace poco se anunció que Pratt iba a formar parte del reparto de Thor: Love and Thunder, muchos no pudimos evitar pensar en estas escenas.

La película dirigida por Taika Waititi empieza a rodarse el próximo enero en Australia, y en base a su reparto ya se ha dejado caer que “tendrá el espíritu de una secuela de Vengadores”. A Thor y StarLord hay que unirles la Valquiria de Tessa Thompson y la Jane Foster de Natalie Portman (convertida en Mighty Thor), a falta de conocer algún superhéroe más, y de cara a la producción Chris Hemsworth está entrenando duro. Tanto que ha vuelto a intimidar a Pratt, y esta vez fuera del cine.

Hemsworth publicó una imagen en su Instagram donde aparecía levantando una especie de donut gigante mientras marcaba músculos cuya existencia desconocíamos, y entre comentarios de admiradores pudo leerse un comentario perteneciente a Pratt. “Hola amigo”, escribía el protagonista de Guardianes de la galaxia. “Mi entrenador necesita que dejes de hacer ejercicio ya que vamos a estar en la misma película y no quiere que me pongan a tu lado si tienes ese aspecto, así que voy a necesitar que engordes unos 11 kilos realmente rápido. Gracias”.

Pratt teme quedar en mal lugar dentro de Thor: Love and Thunder si Hemsworth se pone demasiado musculoso, aunque curiosamente el actor de Jurassic World no es alguien en absoluto ajeno a las rutinas de gimnasio. De hecho, entre Parks and Recreation y su aparición en la Guardianes de la galaxia de James Gunn perdió cerca de 30 kilos y pudo exhibir un físico espectacular. Uno que, como en el MCU, puede quedar en entredicho de un momento a otro por culpa del arrogante Dios del Trueno.

¿Atenderá Hemsworth los lamentos de Pratt? Podremos descubrirlo (o no) cuando Thor: Love and Thunder se estrene el 11 de febrero de 2022.