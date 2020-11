‘Black Panther 2’ iniciará su rodaje en julio de 2021

2020 va a suponer el primer año sin una película de Marvel desde que fuera inaugurado su Universo Cinematográfico en 2008 con el estreno de Iron Man, y es por ello que la maquinaria de Kevin Feige planea reiniciarse a pleno rendimiento el año que viene. La crisis del COVID-19 ha provocado el retraso de numerosos estrenos (Viuda Negra, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Eternos se estrenarán en 2021 el 7 de mayo, el 9 de julio y el 11 de noviembre respectivamente), así como la parálisis de varios rodajes. A lo que hay que añadir que la inesperada muerte de Chadwick Boseman este verano sembró la incertidumbre en torno a la secuela de Black Panther.

Sobre esta última cuestión, la vicepresidenta de Marvel Studios Victoria Alonso aseguraba recientemente que no había intención de recrear a Boseman por CGI para mantener su papel como T’Challa, sin que por el momento pudiera hablar de la decisión que tomarían. Ahora, vía The Hollywood Reporter, sabemos que la directiva ha tomado una decisión, y sí que habrá Black Panther 2. De hecho, su rodaje comenzará en julio de 2021 luego de que, cuando aún seguía con vida su actor principal, en el calendario estuviera fijado para marzo de ese mismo año. Su fecha de estreno programada no ha variado por el momento: 6 de mayo de 2022.

Black Panther 2 traería de vuelta a Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke y Angela Bassett, esperándose que Wright en el papel de Shuri (hermana de T’Challa) adquiera un mayor protagonismo. También se ha informado de un fichaje: Tenoch Huerta, visto en Narcos: Mexico, que interpretaría al villano de la secuela. Ryan Coogler, luego de hacerse cargo de la primera película, también repetiría como director, y el rodaje tomará lugar en Atlanta de cara a prolongarse durante seis meses.

Se avecina un año ajetreado

Fijar una fecha para el rodaje de Black Panther 2 es el último movimiento para establecer un calendario de Marvel que devuelva su producción a toda la normalidad que sea posible e inicie por fin su Fase 4, postergada según Viuda Negra iba aplazándose. Más allá de las películas ya rodadas, Spider-Man 3 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (ambas con Benedict Cumberbatch en el reparto) se encuentran en plena producción, mientras que en enero daría inicio oficialmente la de Thor: Love and Thunder a manos de Taika Waititi y se espera que James Gunn pueda ponerse oficialmente con la tercera entrega de Guardianes de la galaxia a finales de 2021.

Esto en lo relativo al cine, pero fuentes de Marvel señalan que, ahora mismo, “las series son la prioridad”. La maquinaria de películas está bien establecida, dicen, y la idea es que en 2021 comiencen a llegar por fin las tan anticipadas series del MCU destinadas a Disney+, empezando por Bruja Escarlata y Visión el próximo 15 de enero.

En el futuro también se divisan Loki y Falcon and the Winter Soldier (cuyas producciones fueron detenidas por el coronavirus), así como la serie de animación What if?. A las que hay que unir otras en fases más prematuras de desarrollo como Ojo de halcón, Ms. Marvel con Iman Vellani, She-Hulk, Moon Knight y la serie dedicada a Nick Fury, que contaría con el protagonismo de Samuel L. Jackson.