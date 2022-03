“Debería haberlo sabido entonces”: Mira Sorvino se arrepiente de haber trabajado con Woody Allen

En los albores del MeToo, Mira Sorvino fue una voz fundamental sobre los abusos sufridos a manos de Harvey Weinstein, todopoderoso productor de Miramax que terminaría en la cárcel tras la avalancha de acusaciones. La asociación de Sorvino con Weinstein venía de lejos, pues Miramax había distribuido en 1995 Poderosa Afrodita, película que la actriz protagonizó bajo la dirección de Woody Allen, y que le valió ganar el Oscar y el Globo de Oro por su interpretación. Desde entonces la carrera de Sorvino no se ha podido zafar de la sombra de estos hombres, aunque últimamente la hemos visto en las series de Shining Vale en Starz y American Crime Story: El caso Lewinsky.

Sorvino confirmó haber estado en la lista negra de Hollywood tras rechazar a Weinsten, y durante una entrevista en el podcast WTF de Marc Maron ha compartido su arrepentimiento por haber trabajado entonces con Allen. “Gran parte de mi carrera está manchada por ese hombre, Woody Allen, y por Harvey Weinstein”, asegura. ¿Qué tiene Sorvino en contra de Allen? Pues que Poderosa Afrodita se estrenó cuando aún resonaba mediáticamente el escándalo de Allen y Mia Farrow, su expareja. Un escándalo que había culminado con el matrimonio de Allen y Soon-Yi, hija adoptiva de Farrow, junto a las acusaciones de que había abusado sexualmente de otra de sus hijas, Dylan.

Nunca ha llegado a demostrarse que estos abusos tuvieran lugar y el director de Manhattan lo ha negado todo, pero el MeToo desenterró el caso y provocó nuevos terremotos, con múltiples actores distanciándose de Allen, su litigio con Amazon por no estrenar Día de lluvia en Nueva York a causa de la controversia, y en 2021 el lanzamiento de un agitador documental en HBO, Allen v Farrow. Sorvino no duda en ponerse de parte de Farrow, como ya quedó claro en 2018 cuando le escribió una carta abierta a Mia y Dylan disculpándose por “haber hecho la vista gorda” ante estas acusaciones al aceptar protagonizar Poderosa Afrodita. Los comentarios realizados frente a Maron van por esta misma línea.

“No lo comprobé lo suficiente para educarme realmente y tener una opinión documentada en ese momento. No es excusa”, explica Sorvino, que admite haber crecido “idolatrando a Allen”. “Es difícil hablar de ello ahora porque tengo una opinión distinta de Woody de la que tenía antes. Me culpo por no investigar qué pasó con Dylan. Hubo toda una batalla por la custodia y salió en la prensa. Fue antes de Poderosa Afrodita. Pero la forma en que la prensa lo había sesgado era que quizá se había organizado como una forma de castigarlo por dejar a Mira Farrow por su hija adoptiva Soon-Yi. El hecho de que estuviera con Soon-Yi debería haber sido suficiente para que todo el mundo dijera ‘hmm… ¿hija qué?’”.

“Que fuera tan brillante como era…no significa que no sea una persona terrible que hirió a su hija, y eso no tiene perdón”, prosigue Sorvino. “Esto arruina Poderosa Afrodita para mí, arruina mi actuación en el Oscar, arruina ese comienzo de mi carrera, porque lo atesoré durante años y luego es como ‘debería haber hecho algo’. Debería haberlo sabido entonces”. E insiste: “No tengo ninguna duda de que Dylan está diciendo la verdad”. Por último, Farrow recuerda el impacto que el rechazo a Weinstein causó en su carrera pese a haber ganado el Oscar: “Su acoso me quitó mi medio de vida, mi capacidad para alimentar a mis hijo y mi capacidad para hacer lo que amo”.

