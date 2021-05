Estos son los actores y actrices que reniegan de Woody Allen

El documental de HBO Allen v. Farrow posterga las duras declaraciones de Dylan Farrow contra su padre, Woody Allen. La carrera del cineasta estadounidense lleva años resintiéndose debido a las acusaciones contra su persona, que se recrudecían en 2018 con la entrevista de Dylan en la que hablaba sobre los presuntos abusos que habría sufrido en su infancia, sumándose a una ola de denuncias contra el abuso sexual en Hollywood para crear un rechazo casi unánime al autor de Manhattan y Annie Hall. Un rechazo que se ha traducido en las declaraciones de multitud de actores y actrices que han intervenido en sus filmes y que ahora reniegan de sus trabajos con él. Aquí te ofrecemos las más sonadas.

Colin Firth



Woody Allen y Colin Firth Cinemanía

"No volvería a trabajar con él".

Greta Gerwig



Woody Allen y Greta Gerwig Cinemanía

"Si hubiese sabido lo que sé ahora, no habría trabajado en la película [De Roma con amor]. No he trabajado con él de nuevo, y no volveré a trabajar con él otra vez".

Elliot Page

Woody Allen y Elliot Page Cinemanía

"Me avergüenzo de haberlo hecho. Aún tenía que encontrar mi voz, no era la persona que soy ahora y me sentí presionada, porque 'claro que tienes que decir que sí, es Woody Allen'. (...) Cometí un terrible error".

David Krumholtz



David Krumholtz Cinemanía | GTRES

"Me arrepiento profundamente de haber trabajado con Woody Allen en Wonder Wheel. Es una de mis equivocaciones más descorazonadoras. No podemos dejar que estos hombres nos representen en el entretenimiento, en la política o en cualquier otro campo. Están por debajo de los auténticos hombres".

Mira Sorvino



Woody Allen y Mira Sorvino Cinemanía

"Es difícil romper lazos y denunciar a tus héroes, tus benefactores, a aquellos a los que tanto admirabas y hacia quienes sientes una deuda de gratitud por toda tu carrera. Para decidir que, aunque tengan un talento fantástico y te hayan ayudado de manera enorme, crees que han hecho cosas que no tienen perdón". [De una carta abierta a Dylan Farrow en The Huffington Post]

Timothée Chalamet



Woody Allen y Timothée Chalamet Cinemanía

"Recientemente me han preguntado, en unas pocas entrevistas, acerca de mi decisión de trabajar en una película de Woody Allen [Día de lluvia en Nueva York] que se rodó el verano pasado. Aún no puedo contestar a esa pregunta claramente debido a obligaciones contractuales. Pero sí puedo decir esto: no quiero sacar provecho de mi trabajo en la película y, debido a ello, voy a donar todo mi salario a tres iniciativas benéficas: Time's Up, el Centro LGBT de Nueva York y RAINN [Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto]".

Natalie Portman



Woody Allen y Natalie Portman Cinemanía

"Somos humanos. Todos somos humanos. Y debemos tratar a la gente como semejantes y... y no es porque tienes una hija que respetas a una mujer, no es porque tienes una esposa o una hermana, es porque somos seres humanos, tanto si estamos vinculadas a un hombre como si no. Merecemos el mismo respeto." [En una mesa redonda en el programa de Oprah Winfrey]

Rachel Brosnahan



Woody Allen y Rachel Brosnahan Cinemanía

"Sinceramente, esa decisión [trabajar con Allen en la serie Crisis en seis escenas] es la más inconsistente con todo lo que defiendo y lo que creo, tanto en público como en privado. Y, aunque no puedo cambiarla, para mí es importante avanzar y tomar decisiones que reflejan mejor las cosas que valoro y mi visión del mundo".

Rebecca Hall

Woody Allen y Rebecca Hall Cinemanía

"Él me dio uno de mis primeros papeles importantes en el cine, cosa por la que siempre estaré agradecida (...). Tras leer y releer el comunicado de Dylan Farrow de hace unos pocos días, y de revisar los antiguos, no sólo me doy cuenta de lo complicado que es este asunto, sino también de que mis acciones han llevado a que otra mujer se sienta silenciada y oprimida (...) Es un pequeño gesto, y no pretendo ni mucho menos que sea una auténtica reparación, pero he donado mi salario a Time's Up".

Drew Barrymore

'Todos dicen I love you' Cinemanía

"Trabajé con Allen en 1996 en una película llamada Todos dicen I love you, no había una mejor tarjeta de presentación profesional que trabajar con Woody Allen. Luego tuve niños y me cambió, porque era una de las personas que básicamente prefería no mirar en la narrativa más allá de lo que estaban contando. Ahora veo lo que está pasando en la industria y es porque tomaste esa decisión valiente [a Dylan]. Así que gracias por eso".