De 'The Night of' a 'Sound of Metal', la meteórica carrera de Riz Ahmed

El premio Gotham Award de 2021 a Riz Ahmed por Sound of metal ha confirmado una vez más que su rol de músico con pérdida auditiva está conquistado al mundo entero. El actor británico de origen pakistaní recibe reconocimientos por todo el mundo y su nombre ha estado presente en multitud de premios de asociaciones de críticos de Florida, Chicago, Houston o Londres, entre otros.

Muchos señalan al intérprete como el próximo en alzarse con el Oscar a mejor actor en 2021 (con perdón de interpretaciones magistrales como la de Gary Oldman en Mank o Anthony Hopkins en El padre). Sin embargo, la trayectoria loable del actor lleva varios años en un ascenso que parece no encontrar techo alguno.

De las producciones británicas a Hollywood

A sus 38 años, Ahmed ha conseguido encontrar un destacable lugar en Hollywood. Sus inicios daban comienzo en Reino Unido de la mano de la exitosa Camino a Guantánamo (2006), que vislumbraba el camino del actor en el cine indie. Este filme haría posible que estuviera presente posteriormente en miniseries británicas como Wired o Dead Set: Muerte en directo, esta última creada por Charlie Brooker (Black Mirror). Su proyección internacional daba comienzo.

En los años siguientes, su filmografía constaría de títulos cercanos al cine europeo con Rage de Sally Potter (The party), Freefall de Dominic Savage (reconocido por aparecer en Barry Lindon de Stanley Kubrick) y Four Lions de Christopher Morris (Veep).

Ya en 2010, su participación en Centurion de Neil Marshall supondría el primero de sus blockbusters norteamericanos. No sería el último. Esto abriría las puertas de la industria cinematográfica estadounidense a Ahmed, quien ha aparecido en otras producciones como Jason Bourne, Roge One: Una historia de Star Wars o Venom, así como en las series de televisión The OA y Girls.

Su gusto por el cine indie

Ahmed ha continuado brillando en ficciones de corte independiente y difusión amplia como Nightcrawler, Los hermanos Sisters o la serie The Night Of, la cual le otorgaría finalmente el estrellato con galardones a su interpretación en los Emmy y los Globos de Oro. En este remake se introducía en la piel del joven paquistaní Naz, quien al despertarse se encuentra a su lado a una mujer apuñalada en la cama. El personaje huye, pero pronto es arrestado como sospechoso. Una trama en la que Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) reincide ahora con The Flight Attendant. Este papel precisamente supondría un cambio de físico importante para Ahmed, quien a partir de entonces mostraría una figura mucho más esculpida.

La segunda película de Darius Marder (Sound of metal) ha conseguido que el intérprete finalmente esté en boca de todos. Un filme para el que se preparó con personas que realmente tenían problemas de audición, entregándose por completo al rol. Esto ha hecho que Ahmed se sincere con el público y conozcamos un poco más de su vida, confesando que recientemente se ha casado con su mujer en una ceremonia íntima y su compromiso en la lucha del coronavirus, que se ha cobrado la vida de varios familiares cercanos.

El inglés ha demostrado su compromiso con las causas sociales, especialmente en la denuncia con la xenofobia y el apoyo a la multiculturalidad. A la espera de que sean anunciadas las nominaciones a los Oscar de 2021, el actor tiene pendiente de estreno Mogul Mowgli de Bassam Tariq (These Birds Walk, 11/8/16). Ahmed aún tiene muchos grandes papeles que regalarnos.