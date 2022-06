¿De qué te ríes?: tráiler y fecha de estreno de 'Smile', una historia de maldiciones chungas

Ver a gente sonriendo es lo peor que le puede pasar a la psiquiatra Rose Cotter. En la senda de títulos como The Ring o It Follows, inquietantes relatos sobre maldiciones que se te pegan y hacen que tengas los días contados, se presenta Smile, el debut en el largometraje de Parker Finn.

Basándose en su propio corto Laura Hasn't Slept, que recibió en 2020 el premio del jurado al mejor cortometraje del SXSW Film Festival y cosechó además muy buenas críticas, Finn se ha animado a desarrollar la historia en la que su protagonista es ahora la doctora Cotter quien tras un traumático suceso, una de sus pacientes se suicida ante ella, empezará a experimentar extraños e inexplicables fenómenos. Indagando en casos similares anteriores, también descubrirá que apenas le queda una semana de vida por delante si no logra romper con la maldición.

Su protagonista es Sosie Bacon, que ha intervenido en series como Mare of Easttown, Por trece razones o Scream, y es hija de actores, de Kyra Sedgwick y Kevin Bacon. Precisamente con su padre debutó aún siendo una niña en Loverboy en 2005, ópera prima y también única incursión hasta el momento en el largometraje como director de Kevin Bacon. Y, puestos en antecedentes de su protagonista, vamos con el primer tráiler en versión doblada al español publicado por Paramount.

El guion también lo ha escrito Parker Finn y el reparto incluye a nombres como Kyle Gallner (que formó parte del elenco de la más reciente entrega de Scream) y Jessie T. Usher (A-Train en la serie The Boys) o el cameo de Caitlin Stasey, la actriz que encarnó a Laura en el corto original del cineasta.

El estreno tanto en Estados Unidos como en España se ha programado para el 30 de septiembre solo en cines. Y las sonrisas, a partir de este momento, quizás ya no vuelvan a parecernos tan agradables.

