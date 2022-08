De 'Persona' a 'Call Me by Your Name': el vídeo viral de TikTok que recopila las caricias más bellas del cine

Qué sería del cine sin las manos. A veces el elemento que más dice en una actuación o en un personaje no es solo la mirada, sino los gestos con las manos. Pocas cosas tan expresivas como una caricia o un rechazo como las de las extremidades, y el cine está lleno de buenas pruebas de ello. Tanto, que hay quien ya se ha aventurado a hacer una recopilación con las caricias y gestos de manos más bellos en la historia del séptimo arte.

Desde clásicos como Persona de Ingmar Bergman a películas más recientes como Call Me by Your Name, Luca o incluso la serie Normal People, el usuario Cinema Ecelsior (Víctor Salmerón) ha juntado en un precioso videomontaje algunas de estas secuencias. Nadie olvida aquella famosa escena de manos en Expiación. Más allá de la pasión, pero el cine está lleno de muchos más ejemplos y este vídeo así lo demuestra.

La aceptación de este videomontaje ha sido tal que se ha convertido en todo un éxito en TikTok, red social emergente que cada vez aglutina más contenidos relacionados con el séptimo arte. La red social de vídeos verticales y breves se ha convertido en todo un nicho para este tipo de contenidos que de alguna manera ilustran la belleza de los pequeños detalles en las películas, como es el caso de este, en el que como menciona el título, "no hace falta decir nada, solo ✋❤️".

Acompañada de la también emocionante música de la banda islandesa Sigur Rós y su Vardeldur, el montaje mezcla en apenas medio minuto filmes tan dispares como Vida oculta de Terrece Mallick, El Gran Gatsby de Baz Luhrmann o hitos de la animación como El viaje de Chihiro o Your Name. Puede que no haya aparente conexión entre estas películas, pero por ello el vídeo revela que muchas veces la verdad se esconde en esos choques y entrelazados de manos que tanto revelan sobre la personalidad de sus protagonistas.

