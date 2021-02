De la cima de Hollywood a la reclusión: la reaparición de Shelley Duvall ('El resplandor')

The Hollywood Reporter ha conseguido conocer el paradero de Shelley Duvall, la actriz que durante décadas ha atormentado a varias generaciones con su papel de Wendy Torrance en El resplandor de Stanley Kubrick. Tras diversas idas y venidas con la industria hollywoodiense y su polémica entrevista en Dr. Phil en 2016, la estadounidense llevaba varios años desaparecida de la opinión pública.

En la actualidad, Duvall vive en Texas junto a su pareja Dan Gilroy, apartada del foco mediático e intentando mantener a raya su imagen de enferma mental, que su última aparición ante las cámaras había dejado en la mente de sus seguidores. Su participación en el programa Dr. Phill hacía saltar todas las alarmas e implicaba a los espectadores en su denuncia contra las malas praxis periodísticas y la ayuda urgente a la intérprete.

La nueva entrevista de THR deja aparcados estos supuestos desórdenes psíquicos, señalando su "memoria aguda y sus historias fascinantes". De esta forma, el medio ofrece la posibilidad a la actriz para que se pronuncie por su última controvertida entrevista. Un alegato justo para que esta no "fuera su última palabra sobre su legado".

"Averigüé el tipo de persona que es por las malas", señala Duvall sobre el presentador Phil McGraw. "A mí madre no le gustaba nada. Mucha gente, como Dan, me dijo: 'no deberías haber hecho eso, Shelley'", declara la actriz sobre esta entrevista, para la que no había consultado antes con su marido. Tiempo después, McGraw continuaría insistiendo... "Comenzó a llamar a mi madre, quien le dijo: 'No llames a mí hija nunca más'. Pero empezó a llamarla todo el tiempo, intentando que yo charlara con él de nuevo".

El acoso y derribo por parte del presentador parecía constante, algo que el gran público acusaba una y otra vez. Sin embargo, el equipo del programa se mantiene firme ante su defensa en un comunicado. "Vemos cada episodio de Dr. Phil, incluido Miss Duvall y su lucha con la enfermedad mental, como una oportunidad de compartir información y perspectivas útiles e identificables con nuestras audiencias".

Su mala experiencia en 'El resplandor'

Este acontecimiento se sumaba a una extensa lista de problemas que la actriz ha tenido con el mundo del cine y la televisión, y que provocaron el abandono de su carrera hace ya más de 20 años. Duvall no duda también en recordar su mala experiencia en el rodaje de El resplandor. "Kubrick no utilizaba nada hasta la toma 35. 35 tomas corriendo, llorando y cargando a un bebé es muy duro. Y toda la actuación al completo desde el primer ensayo. Eso es difícil", declara la intérprete norteamericana. "Después de eso, tu cuerpo se rebela y dice: 'Deja de hacerme esto. No quiero llorar cada día'. A veces solo ese pensamiento me hacía llorar más". De hecho, el propio Jack Nicholson también se pronunciaría sobre este trabajazo. "No sé cómo lo haces".

Una vez más, la historia sobre la dureza de Hollywood apartaba de los cines a una gran actriz, quien durante su trayectoria también participó en los recordados títulos Popeye, Annie Hall, Tres mujeres o Los héroes del tiempo, consiguiendo reconocimientos en festivales como Cannes o los premios Emmy. Quién sabe la de grandes interpretaciones que nos perdimos por el camino...