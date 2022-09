De Dario Argento a Eva Green: El Festival de Sitges 2022 desvela su programación

El evento insignia para los amantes del fantástico y el terror toma forma. Ya está confirmado que el Festival de Sitges 2022, en su edición número 55, se desarrollará entre el 6 y el 12 de octubre, con una programación entre la que se cuentan hasta 200 largometrajes. En las últimas semanas habían ido apareciendo con cuentagotas los detalles del evento, pero hoy la cuenta oficial de Sitges ha puesto en pie un extenso hilo donde se dan cita las principales novedades que trae consigo este festival. La principal, más allá de las películas que se proyectarán y competirán dentro del festival, tiene que ver con los invitados especiales. Y entre ellos destaca, por méritos propios, Dario Argento.

Vimos al mítico cineasta italiano metido a la interpretación este mismo año, en la estremecedora Vortex de Gaspar Noé (otra figura muy querida en Sitges). Este papel ha coincidido con su regreso a la dirección tras 10 años inactivo: su última película, Drácula 3D, databa de 2012. Ahora ha regresado con Occhiali Neri (titulada en inglés Dark Glasses), que protagoniza su hija Asia Argento en una trama que promete devolver al cineasta a la senda del giallo que él ayudó a cimentar. Argento, por su parte, es un viejo conocido de Sitges: en 1999 recibió el premio Máquina del Tiempo, en 2012 obtuvo el Premio Honorífico, y en esta ocasión vendrá para recoger otro: el Golden Honorary Award, de nuevo cuño.

Otras presencias que acudirán al festival sin irse con las manos vacías son Quentin Dupieux (cuyo último largometraje, Mandíbulas, causó furor en Sitges 2021), Ti West y Masaaki Yuasa. West, por su parte, proyectará Pearl: la precuela del film de terror X encabezado por Mia Goth, del que acaba de confirmar que también prepara una tercera parte. En lo tocante a Yuasa, se trata de uno de los grandes cineastas de animación en activo, estrenando en 2019 El amor está en el agua e involucrándose en el proyecto El hundimiento del Japón. Inu-Oh es su film más reciente, que será proyectado en Sitges paralelamente a que el director reciba el premio Máquina del Tiempo.

Sin apartarnos de las presencias ilustres, está confirmado que Eva Green ha sido invitada al certamen, con la idea de promocionar Green Nocebo: la nueva película de ese mismo Lorcan Finnegan que nos amargó (aún más) el confinamiento con Vivarium. Sitges también acogerá la premiere de La piedad: segundo largometraje de Eduardo Casanova luego de que este actor y director (conocido por Aída) sorprendiera a propios y extraños en 2017 con su debut Pieles. La piedad viene protagonizada por Ángela Molina, Macarena Gómez y Daniel Freire, y llega a Sitges mientras su director está inmerso en la realización de Nacho, una industria XXL: miniserie con Martiño Rivas centrada en el actor porno Nacho Vidal.

Sitges también acogerá en primicia el estreno de El club de la medianoche, nueva serie de Mike Flanagan destinada a su plataforma habitual, Netflix. Además del aclamado documental Everything Will Be Ok de Rithy Panh (ganador del Oso de Plata en Berlín), en la Sección Oficial de Sitges encontramos títulos como Nightsiren de Tereza Nvotová, The Knocking de Max Seeck y Joonas Pajunen, The Nightmare de Kjersti Helen Rasmussen o Huesera, de Michelle Garza Cervera. Cabe añadir la premiere de Vampiras: The Brides, y la recuperación para el festival de la sección Órbita, dedicada a la acción y el thriller. Esta arrancará con H4Z4RD, de Jonas Govaerts.

