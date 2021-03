De Almodóvar a Zendaya: los olvidos más clamorosos en las nominaciones de los Oscar 2021

Como cada año, las nominaciones a los Oscar 2021 le han puesto el corazón en la boca a los fans (deseosos de ver en la lista a los filmes e intérpretes de sus amores) y a los periodistas que escribían y tuiteaban frenéticamente las elecciones de la Academia de Hollywood.

Pero, como siempre, una vez pasa el subidón de adrenalina, toca revisar la relación de nominados... y descubrir que en ellas faltan nombres que estábamos deseando ver. Aquí tienes nuestras elecciones para las categorías de este año.

Zendaya (Mejor actriz principal)

Zendaya en 'Malcolm & Marie'. Cinemanía

La omisión de la protagonista de Malcolm & Marieen las nominaciones a los Globos de Oro era justificable por cuestión de fechas. Pero en los Oscar no ha habido tecnicismos que valgan: dejándola fuera, la Academia ha demostrado que el filme de Sam Levinson no ha caído nada bien en Hollywood… y le ha hecho un desprecio a una de las mejores actrices de su generación.

Sofia Coppola o Kelly Reichardt (Mejor dirección)

Sofia Coppola y Kelly Reichardt. Cinemanía

Sacando pecho, como tanto le gusta, la Academia ya alardea de haber hecho historia nominando a dos mujeres cineastas... ¡a la vez! Pero se ha quedado corta: la autora de On the Rocks(demostrando una vez más que lo hipster no quita lo talentoso) y la de First Cow (una cineasta excepcional que se mueve muy lejos de lo comunmente oscarizable) podían aspirar sin empacho a la categoría. ¿No dice el refrán que no hay dos sin tres? Pues que se note...

Spike Lee (Mejor dirección)

Spike Lee en el rodaje de 'Da 5 Bloods'. Cinemanía

Que el autor de Da 5 Bloods: Hermanos de armasdejará de quejarse el día que deje de respirar, es un hecho sabido. Pero eso no quita que sus denuestos hacia la Academia tengan bastante razón: no es solo que no le nominen ni a tiros por mucho que se empeñe, es que siempre llevará a cuestas el no haber aspirado al Oscar como director por una obra maestra de la altura de Haz lo que debas.

Delroy Lindo (Mejor actor principal)

Delroy Lindo en 'Da 5 Bloods'. Cinemanía

Incluso los más acérrimos detractores de Da 5 Bloods reconocerán que el trabajo de Lindo en la película es apabullante: con su retrato del estrés postraumático en un veterano de Vietnam, el actor se ha marcado un trabajo a la altura del de Christopher Walken en El cazador. Solo que, si el hombre de la mirada fija se llevó un premio gracias a aquel filme, Lindo no ha tenido siquiera una candidatura.

Mads Mikkelsen (Mejor actor principal)

Mads Mikkelsen en 'Otra ronda'. Cinemanía

Salvo casos puntuales como la serie Hannibal (y así le fue), el de Mikkelsen es un caso prototípico de actor europeo infravalorado por un Hollywood que solo parece contar con él para hacer de villano en superproducciones. Y no es que esos papeles no tengan gracia, ojo, pero su aclamada interpretación en la epopeya alcohólica de Tomas Vinterberg podría haberle dado una ocasión de lujo para sentarse en una butaca de honor.

Bill Murray (Mejor actor de reparto)

Bill Murray en 'On the Rocks'. Cinemanía

Está claro que la asociación entre Murray y Sofia Coppola es tan fecunda en lo artístico como gafe en lo que a premios se refiere. Y este año, con más razón aún: si, allá por 2004, Bill nos regaló una foto para la historia al quedarse sin premio por Lost in Translation, este año no podremos ver siquiera su cara de mala uva mientras otro recoge la estatuilla.

Ellen Burstyn (Mejor actriz de reparto)

Ellen Burstyn en 'Fragmentos de una mujer'. Cinemanía

Está bien que una Vanessa Kirby en la cumbre de su fama por The Crown tenga la única candidatura al Oscar que se ha llevado Fragmentos de una mujer. Pero ya ha llovido mucho desde que la Burstyn recogió su único Oscar por Alicia ya no vive aquí, y su trabajo en el filme de Kornél Mundruczó justifica de sobra que la echemos de menos entre las nominadas.

'La voz humana' (Mejor cortometraje de acción real)

Tilda Swinton en 'La voz humana'. Cinemanía

Como diría un abuelo, "para ti haces, Academia". Porque, aparte de que el cortometraje de Pedro Almodóvar con Tilda Swinton tenga méritos de sobra para llevarse una nominación, la presencia de un cineasta mundialmente famoso como el manchego habría contribuido a despertar interés por una categoría que, generalmente, apenas despierta interés en la prensa internacional. Pero bueno, la institución habrá tenido sus razones...