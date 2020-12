DC podría estrenar'Batgirl' en HBO Max

Los nuevos planes de DC incluyen un asalto en toda regla al calendario de estrenos a partir de 2022. Según su presidente Walter Hamada, el estudio y WarnerMedia prometen cuatro estrenos anuales dentro de su universo cinematográfico... pero no todos esos estrenos serán en pantalla grande.

De acuerdo con una entrevista del mandamás en The New York Times (vía The Playlist), Warner/DC reservará parte de su producción anual para el estreno en HBO Max. Entre las cintas que estarían destinadas al estreno digital, Hamada cita esa Batgirl que nació en manos de Joss Whedon y ahora parece habitar una tierra de nadie.

Asimismo, Static Shock también aparecerá en la plataforma de VOD, acompañada por otros títulos seleccionados con un criterio muy concreto: su presupuesto. Es decir, que las producciones más caras irán a pantalla grande, mientras que los trabajos de menor coste debutarán en streaming junto a series como Peacemaker, el spin-off sobre el personaje de John Cena en la Escuadrón Suicida de James Gunn.