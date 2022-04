David Cronenberg ha vuelto: alucinante tráiler de ‘Crimes of the Future’

Pocas dudas hay de que, al margen de David Lynch, la promesa de que David Cronenberg estrenaría nuevo trabajo era el gran titular de la próxima edición del Festival de Cannes. Hoy hemos confirmado, tristemente, que dicho trabajo de Lynch no existe, pero a cambio durante el anuncio de la Sección Oficial se ha confirmado que en efecto Crimes of the Future va a formar parte de ella, y paralelamente Neon ha publicado el tráiler de la misma: ya tenemos teaser de la próxima película del canadiense, que se proyectará en Cannes en algún punto entre el 17 de mayo y el 28 de mayo, para luego conocer fecha de estreno global en junio. Son apenas 56 segundos, pero no pueden ser más impactantes.

Crimes of the Future está protagonizada por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, y parte de un guion escrito por el propio Cronenberg. Durante el avance vemos varias imágenes pesadillescas con máquinas biológicas e invocaciones de la nueva carne, en combinación a una banda sonora de sintetizadores a cargo de Howard Shore y frases enigmáticas que se repiten una y otra vez: “es el momento de parar de ver, es el momento de parar de hablar, es el momento de escuchar”. Según sabemos, Crimes of the Future se ambienta en un futuro cercano donde no existe el dolor y la humanidad ha aprendido a evolucionar biológicamente para adaptarse a los cambios de este nuevo mundo. Parece, en fin, todo un festival para fans de este cineasta de culto.

La llegada de Crimes of the Future está envuelta en la celebración, además, porque sin contar su corto de 2021 (The Death of David Cronenberg) el canadiense lleva ocho años sin estrenar película. La última fue Maps to the Stars (que en el Festival de Cannes correspondiente le dio el premio a Mejor actriz a Julianne Moore), y desde entonces Cronenberg ha publicado su primera novela (Consumidos) paralelamente a que su hijo Brandon triunfe con Possessor (Mejor película y Mejor dirección en el Festival de Sitges de 2020). Puedes ver bajo estas líneas el primer avance de Crimes of the Future, esperadísima película de quien nos trajo obras inmortales como La mosca, Crash, Videodrome, Una historia de violencia o Promesas del este:

Para terminar de blindar el hype, Neon también ha publicado un teaser poster de la película:

Póster de 'Crimes of the Future' Neon

