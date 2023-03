Dani Rovira revela a Jordi Évole su reacción ante el éxito de 'Ocho apellidos vascos': "No lo supe gestionar"

El 5 de marzo, Dani Rovira acudió a Lo de Évole para acompañar al futbolista Juan Carlos Unzúe, diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica. El actor no solo participó en el programa de laSexta por haber interpretado a un deportista aquejado de esclerosis múltiple en 100 metros (2016), sino también en su condición de superviviente del cáncer.

Durante el programa, en el que también intervinieron Olga Viza y Andoni Zubizarreta, Rovira habló con Jordi Évole de la reacción del actor al enorme éxito de Ocho apellidos vascos en 2014. Un éxito que rompió todas las expectativas, generó tantos titulares como millones en taquilla y, según confiesa ahora el actor, fue un tanto difícil de asimilar.

"Eso es como si de repente te vas a Zarautz, que es donde pernoctamos en el rodaje, y te apuntas a un curso de surf de iniciación", explicó Dani Rovira. "De repente te metes y lo primero que te viene es un tsunami. Eso es lo que me pasó a mí. Y yo no sabía ni atarme la tabla al tobillo".

"Hasta hace poco, tosía y seguía escupiendo algas. No lo supe disfrutar; no lo supe gestionar", recordó el actor acerca de la cinta dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que él protagonizó junto a Clara Lago, Carmen Machi y Karra Elejalde. "Ahora me viene alguien y me habla de Ocho apellidos vascos y sonrío, pero antes me causaba hasta rechazo", comenta.

Tras haber estrenado la secuela Ocho apellidos catalanes en 2015 (y tras haber presenciado el anuncio de Ocho apellidos marroquís, esa continuación tirando a espuria), Rovira parece ahora mucho más dispuesto a asumir ese éxito: "Ahora es cuando estoy empezando a disfrutar de que ha bajado la espuma del champán, y ahora es champán".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.