Damon Lindelof ('Watchmen') prepara una película de 'Star Wars' con la directora de 'Ms. Marvel'

Llevábamos bastante tiempo sin tener noticias de Damon Lindelof, el productor y guionista gracias al cual hemos tenido obras como Perdidos, The Leftovers o Watchmen, su último éxito. Fue después de la serie basada en el cómic de Alan Moore que le perdimos la pista cual Rosarch, pero parece que Lindelof por fin ha salido de su escondrijo y se ha puesto manos a la obra con su siguiente proyecto. Nada menos que en el universo Star Wars.

Porque según desvela en exclusiva Deadline, Damon Lindelof se encuentra actualmente desarrollando una película para Lucasfilm. El guionista estaría coescribiendo ya el proyecto, aunque por el momento se desconoce quién podría ser su compañero de escritura. Si el guion todavía se está escribiendo, eso significa que la producción está relativamente lejos aún. Dicho esto, las fuentes señalan que era importante para Lucasfilm y Lindelof que se contratara a un cineasta para que se incluyera en el guion su propia visión de hacia dónde ve la historia.

Y esa cineasta no es otra que Sharmeen Obaid-Chinoy, la directora pakistaní responsable, entre otros, de algunos de los mejores capítulos de la serie Ms. Marvel de Disney. Más conocida por haber ganado dos Oscar a mejor corto documental en 2011 y 2015 (Saving face, A Girl in the River: The Price of Forgiveness), la realizadora se está haciendo un hueco en Disney y es por ello que al estudio le gustaría tener a alguien con las ideas tan claras al frente de este proyecto que firma Lindelof.

Con respecto cuanto a la trama de la película, aun nos faltan muchos detalles por conocer que se mantendrán en secreto, pues este sigue siendo uno de los grandes proyectos guardados en Hollywood. Aunque la sensación es que apenas a echado a andar, sin duda la llegada de Obaid-Chinoy podría acelerar el trabajo de Lindelof y hacer que pudiéramos ver el filme mucho antes de lo esperado. Aunque parece que el presente del universo Star Wars está en la televisión con series como Obi-Wan Kenobi o Andor, en el horizonte se otea un nuevo futuro de nuevo en los cines que hicieron grande a la franquicia.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.