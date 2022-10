Damian Lewis interpretará a dos gemelos vampiros en lo nuevo del director de 'Heartstopper'

Uno de los éxitos de público más recientes de Netflix ha sido Heartstopper, conmovedora historia de amor adolescente que tenía entre sus responsables a Euros Lyn. Antes de esta serie basada en el webcomic de Alice Oseman, Lyn había llamado la atención en los círculos independientes con Caballo soñador, protagonizada por Damian Lewis (Homeland).Una vez se confirma que Heartstopper tendrá dos temporadas más, Lyn sigue con su carrera aprovechando el rebufo, y ha podido retomar su colaboración con Lewis tras Caballo soñador. De este modo, director y actor volverán a trabajar juntos en The Radleys.

Según recoge The Hollywood Reporter, The Radleys es una comedia negra sobrenatural basada en la novela de Matt Haig. Nace de la alianza de Lyn con la productora Debbie Gray (que este año ha estrenado la elogiada comedia Buena suerte, Leo Grande con Emma Thompson), y al frente del guion encontramos tanto a Talitha Stevenson como a la monologuista Jo Brand. La idea es que The Radleys empiece a rodarse en Reino Unido a partir de mayo de 2023, y su gran atractivo reside en la peculiaridad de que Lewis va a desempeñar un doble papel: interpretará a dos gemelos, pero además resulta que ambos gemelos son vampiros.

El argumento de The Radleys tiene su miga: se centra en una respetada familia de apariencia normal, que no obstante tiene un gran secreto que sus vecinos desconocen. Y es que todos sus miembros son vampiros, pero vampiros que han logrado ser “abstemios” y reducir su dependencia del consumo de sangre. Lewis es el padre de familia, Peter, pero también es su hermano gemelo: el tío Will, cuya llegada revolucionará la estabilidad familiar pues es un vampiro practicante, muy fanfarrón y sensual. Será una gran oportunidad para que Lewis saque partido tanto de su vis cómica como de su habilidad para combinar registros.

