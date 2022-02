Dakota Johnson será Madame Web, la nueva superheroína Marvel de Sony

Las consecuencias de Spider-Man: No Way Home y su taquillazo no se han hecho esperar. Por lo pronto, Sony parece cada vez más decidida a darle su película a cada personaje secundario de las historias de Peter Parker que se le ponga a tiro: tras Venom y el Morbius de Jared Leto, la siguiente de la lista será Madame Web, interpretada por Dakota Johnson.

La actriz de Cincuenta sombras de Grey se pondrá en la piel de este personaje creado por Denny O'Neil y John Romita Jr. (palabras mayores) en 1980, que se convertirá en la primera socia del Trepamuros en contar con su propio filme. La película supondrá el debut cinematográfico de S. J. Clarkson, veterana directora televisiva que ha firmado capítulos de series como Life On Mars, Collateral, Succession y Jessica Jones.

Llamada Cassandra Webb en el libro de familia, Madame Web es una vidente que ha ayudado a Peter Parker a resolver algunos de sus casos más difíciles. Nacida invidente y aquejada de miastenia grave (una enfermedad autoinmune que causa una gran debilidad muscular), la heroína depende de un aparato de soporte vital similar a una telaraña, de ahí su alias.

Por otra parte, señalemos que Madame Web se las ha visto en las viñetas con la familia de Kraven el Cazador, uno de los enemigos por antonomasia de 'Spidey' sobre cuyo filme se lleva hablando desde hace mucho tiempo. ¿Supone esto una pista acerca de los futuros planes de Sony?