9 curiosidades de 'Pesadilla en Elm Street' que debes conocer si quieres ver toda la saga y dónde puedes verlas

Un jersey a rayas negras y rojas, un viejo sombrero de fieltro y unos guantes rematados por largas y afiladas cuchillas. Freddy Krueger apareció en las pesadillas de toda una generación gracias a que, años antes, su figura empezó a abocetarse en la cabeza de Wes Craven, uno de los referentes del cine de terror moderno.

El padre del Ghostface de Scream creó al onírico asesino Freddy Krueger para la película Pesadilla en Elm Street (1984). La cinta, con un presupuesto que no alcanzaba los dos millones, recaudó más de veinticinco sólo en Estados Unidos, lo que propició el desarrollo de una saga en torno a Freddy, con hasta ocho secuelas en las que abundan los malos sueños, la sangre y las anécdotas.

En este artículo, recorremos la franquicia que nos mantuvo en vela durante incontables noches, desentrañando los rasgos más curiosos del hombre de la cara quemada.

Película donde aparece por primera vez el icónico personaje de Freddy Krueger NEW LINE CINEMA

1. 'Pesadilla en Elm Street' (1984): un, dos tres, Freddy viene a por ti, cuatro, cinco, seis y siete

Para el personaje de Freddy Krueger, Wes Craven se inspiró en unas noticias sobre un grupo de refugiados camboyanos de la etnia Hmong que, después de escapar de las garras de Pol Pot y llegar a Estados Unidos, habían muerto mientras dormían debido a las pesadillas que los acuciaban.

La calle que frecuenta Freddy, Elm Street, toma su nombre de una de las arterias que desembocaban en la plaza Dealey de Dallas, donde fue tiroteado John F. Kennedy en 1963.

Para Wes Craven, el magnicidio del presidente fue el momento en el que el mundo perdió su inocencia, según confesó en una entrevista a Rolling Stone. Y Freddy, a su manera, representa también la pérdida de la inocencia para Nancy (Heather Langenkamp) y su grupo de amigos.

Pese a que la irrupción del demoníaco asesino de las cuchillas fue un hito en la historia del cine de terror, Freddy Krueger apenas aparece siete minutos en pantalla en su primera película, aunque, en las pesadillas, el tiempo siempre transcurre más despacio.

Pesadilla en Elm Street está disponible en Movistar Plus.

'Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy' Cinemanía

2. 'Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy' (1985): Cualquiera puede ser Freddy Krueger

La productora New Line Cinema consiguió aferrarse al salvavidas de Krueger cuando estaba a un paso de la bancarrota, lo que hizo que algunos apodasen a la compañía como “la casa que Freddy construyó”. A riesgo de dejar exhausta su macabra gallina de los huevos de oro, la productora lanzó una secuela de Pesadilla en Elm Street un año después de que se estrenase la original.

Creyendo que Freddy sólo era un molde de maquillaje andante, Robert Englund no fue contratado de inicio y, en su lugar, se optó por un especialista para el papel del acuchillador de Springwood. La apuesta no duró mucho, y New Line Cinema se vio obligada a recurrir a Englund al darse cuenta de que este era el propietario legítimo de la fedora y el jersey a rayas rojas y negras.

De hecho, Englund interpreta a dos personajes en la secuela, ya que, además de a Freddy, encarna a un conductor de autobús durante los primeros minutos de metraje. Lo que ocurre es que, sin el rostro quemado, Englund está irreconocible.

Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy está disponible en Apple TV.

'Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño' Cinemanía

3. 'Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño' (1987): Bromeando con Sam Raimi

Con Wes Craven de nuevo en el guion, acompañado de un primerizo Frank Darabont (La milla verde), la tercera entrega de la franquicia recuperó el lustre perdido y fue considerada por muchos críticos como la mejor hasta el momento.

En Los guerreros del sueño, destacó la presencia de Patricia Arquette (Lost Highway) y, durante un día, la ausencia de uno de los guantes de Freddy, que uno de los encargados del maquillaje “tomó prestado” para emplearlo como atrezo en Terroríficamente muertos (1987).

Este robo se corresponde con la historiada tradición de bromas que existe entre Sam Raimi (director de Terroríficamente muertos) y Wes Craven: En Pesadilla en Elm Street (1984), Nancy se queda dormida mientras ve Posesión Infernal, de Raimi; película en la que aparece, a su vez, la carátula de Las colinas tienen ojos, de Craven.

Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño está disponible en Movistar Plus.

'Pesadilla en Elm Street 4: El amo del sueño' Cinemanía

4. 'Pesadilla en Elm Street 4: El amo del sueño'(1988): Bienvenidos a Craven Inn

La cuarta entrega de Pesadilla en Elm Street casi duplicó la recaudación en Estados Unidos de la película original. Aunque Wes Craven rechazó la oferta de escribir y dirigir El amo del sueño, la productora no pareció tenérselo en cuenta, ya que el restaurante en el que uno de los personajes trabaja (Craven Inn) es un homenaje al creador de Freddy.

También hay rastro, en El amo del sueño, de Nancy y Donald Thompson, aunque sus nombres se hallan en un lugar menos agradable que el de Wes Craven: dos lápidas, cuyos epitafios permiten identificar a los protagonistas de la franquicia, son entrevistas a mitad de película.

Pesadilla en Elm Street 4: El amo del sueño está disponible en Movistar Plus.

'Pesadilla en Elm Street 5: El niño de los sueños' Cinemanía

5. 'Pesadilla en Elm Street 5: El niño de los sueños' (1989): Pennywise meets Freddy Krueger

La película dirigida por Stephen Hopkins (Depredador 2) es una de las peor valoradas de la franquicia. Pero, ¿habría sido distinta su aprobación si, en lugar de Hopkins, el escogido para dirigirla hubiese sido Stephen King?

Aunque pueda parecer disparatado, New Line Studio tanteó al autor de It para que escribiese y dirigiese El niño de los sueños, aunque King descartó esa posibilidad. Y, a juzgar por su pericia tras la cámara en Maximum Overdrive, puede que el estudio aún saliera ganando. Frank Miller, el creador del cómic 300 o Sin City fue otra de las opciones barajadas para sentarse en la silla de tijera de director.

Pesadilla en Elm Street 5: El niño de los sueños está disponible en Movistar Plus.

'Pesadilla final: La muerte de Freddy' Cinemanía

6. 'Pesadilla final: La muerte de Freddy' (1991): La versión de Peter Jackson

Antes de que dirigiese la trilogía de El señor de los anillos, Peter Jackson se encontraba chapoteando feliz en las aguas del gore menos concesivo, con películas como Braindead a modo de feroz botón de muestra. A esto se debe el que la productora matriz de Freddy Krueger contactase con él para redactar el guion de esta nueva entrega sobre el hijo de los cien maníacos.

Se desconoce cuál fue su propuesta y mucho menos hacia dónde habría orientado la saga Peter Jackson, pero existen menos dudas acerca de si su trabajo habría beneficiado a la película de no haber sido sustituido por Michael De Luca, que guionizó, en La muerte de Freddy, su primer y penúltimo largometraje. Es muy difícil que el resultado hubiese sido peor del que acabó siendo.

Pesadilla final: La muerte de Freddy está disponible en Apple TV.

Fotograma de 'La nueva pesadilla de Wes Craven' Cinemanía

7.'La nueva pesadilla de Wes Craven' (1994): Todos menos Depp

Wes Craven volvió a tomar las riendas de la saga y, gracias a ello, su nueva pesadilla metacinematográfica es la entrega más original de la franquicia. El director hizo algunos cambios en el personaje de Freddy Krueger, rebajando su vis cómica y adaptándolo mejor a la que, en principio, había sido su idea, aunque poco antes de morir se arrepintió de sus modificaciones.

La nueva pesadilla reunió a la mayor parte del reparto de la película inaugural, a excepción de Johnny Depp, convertido ya por entonces en una estrella.

Craven reconoció que no llegó a pedirle su participación porque contaba con que el protagonista de Ed Wood lo rechazase, aunque, años más tarde, Depp le confesó a Craven que habría estado encantado de participar en La nueva pesadilla y el director se disculpó por no haberse atrevido a solicitarle su presencia.

La nueva pesadilla de Wes Craven está disponible en Apple TV.

'Freddy contra Jason' Cinemanía

8. 'Freddy contra Jason' (2003): Una cóctel de diecisiete guiones

Robert Englud se despidió de Freddy Krueger en un delirante combate a muerte contra el maníaco protagonista de Viernes 13. La productora recibió diecisiete guiones diferentes para construir la historia de esta película y su primer impulso fue mezclarlos todos para obtener el guion definitivo.

Al percibir que esta decisión los condenaba al desastre, encargaron un nuevo guion a Damian Shannon y Mark Swift, que fue por el que se decantaron. Este tampoco acabó siendo, precisamente, candidato al Óscar.

Freddy contra Jason no está disponible actualmente en ninguna plataforma en España.

Pesadilla en Elm Street (El origen) Cinemanía

9. Pesadilla en Elm Street (El origen) (2010): Nunca más

Freddy contra Jackson fue la decepcionante despedida de Robert Englund como Freddie Krueger. Siete años más tarde, el hombre de la cara quemada regresó en Pesadilla en Elm Street (El origen), pero no Englund, que fue sustituido por Jackie Earle Haley (Shutter Island).

En una entrevista a Variety, Robert Englund descartó la posibilidad de enfundarse, de nuevo, el jersey de rayas rojas y negras, ya que está demasiado mayor para las escenas de acción y padece artritis y molestias en el cuello y la espalda. No obstante, Englund admite que le “gustaría hacer un cameo”.

Además, Englund ha criticado la decisión de convertir a Freddy Kruegger en un pederasta, ya que esto empujaba a su personaje a una zona de sombra desde la cual era muy difícil explotar la personalidad de Freddy.

Pesadilla en Elm Street (El origen) está disponible en HBO Max.

