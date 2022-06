Pesadilla en Hawkins: este es el personaje de 'Stranger Things' que quería interpretar originalmente Robert Englund

Cuando se anunció que Robert Englund estaría en la cuarta temporada de Stranger Things, muchos no tardaron en suponer que sobre él recaería un personaje malvado y terrorífico. Puede que sí estuvieran en lo correcto con lo último, pero desde luego el papel que ha asumido el actor de Pesadilla en Elm Street no tiene nada que ver con el de Freddy Krueger. Al contrario, pues es más víctima que verdugo, y víctima de un personaje que tiene mucho que ver con su Krueger, Vecna.

Robert Englund da vida en Stranger Things a Victor Creel, el patriarca de una familia que llegó a Hawkins en los años 60 para asentarse en una gran mansión con su mujer e hijos. Sin embargo, su plácida estancia se vería perturbada por un montón de sucesos paranormales que él acabaría achacando al diablo sin saber que quién estaba detrás de todo eso no era otro que su hijo Henry.

De vuelta en 1986, Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) descubren a Creel en un psiquiátrico, envejecido y ciego, y gracias a su testimonio descubren que la única forma de escapar de Vecna es a través de la música, salvando así a Max (Sadie Sink). El encuentro con Victor, encarnado por Englund, es de lo más tétrico, y su breve aparición se hace notar. Sin embargo, el actor ha desvelado que ese no era el papel para el que se había presentado originalmente.

Al parecer, el hombre detrás de Freddy Krueger había hecho una audición previa para la tercera temporada, en la que no logró convencer a la directora de casting. "Probablemente me equivoqué con el personaje o algo así y realmente quería estar en la serie. Me decepcionó mucho", explica Englund. Pero el papel para el que se había presentado no era el de Creel, sino el de Larry Kline, el alcalde de Hawkins, que acabó en las manos de otro mítico actor de los 80, Cary Elwes (La princesa prometida).

Aunque Englund cree que su fallida audición se debió a un malentendido al intentar imitar el estilo del alcalde de Tiburón, el actor se terminó resarciendo obteniendo el papel de Creel para la cuarta temporada. Habrá que ver si su personaje resulta clave en el final de temporada, que se estrena en Netflix este mismo viernes 1 de julio.

