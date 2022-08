Las mejores curiosidades de 'Ellas dan el golpe' por el 30 aniversario del clásico

El verano de 1992, Ellas dan el golpe se estrenó en Estados Unidos y comenzó su periplo internacional, cosechando la friolera cifra de recaudación de 132 millones de dólares. El filme dirigido por Penny Marshall no tardaría mucho en convertirse en un clásico feminista, que aún continúa siendo recordado en la actualidad.

30 años después, Prime Video estrenaba estos días A League of Their Own, una serie reboot del filme que promete seguir regalándonos grandes momentos junto a la liga de béisbol femenino All-American. Con motivo del aniversario del filme y este nuevo lanzamiento, hacemos una selección con las mejores curiosidades del filme, protagonizado en los 90 por Geena Davis y Tom Hanks.

1. Un inicio complicado: adiós a Fox

Tan solo unas semanas antes de que comenzara el rodaje, fechado inicialmente en junio de 1990, el jefazo de 20th Century Fox (Joe Roth) retiró el dinero al filme. Un traspiés que no impidió que la directora continuara luchando por un proyecto que finalmente sería apoyando por Columbia. Las grabaciones darían inicio un año después de lo esperado.

2. La salida abrupta de Debra Winger

Debra Winger (Oficial y caballero, La fuerza del cariño) fue durante un largo tiempo la actriz que interpretaba a Dottie, pero abandonó abruptamente del filme cuando se enteró del fichaje de Madonna. La triple nominada al Oscar no estuvo de acuerdo con esta decisión creativa, que provocó que acusara a la producción de querer hacer una "película de Elvis".

3. Genna Davis, la gran Dottie

Genna Davis sustituía a Winger en el último momento, quien había cosechado un gran éxito en ese momento por otro clásico feminista, Thelma & Louise, estrenada en 1991. Aunque la actriz original llevaba meses entrenando para interpretar a Dottie, Davis llegó triunfalmente al set y consiguió ponerse al nivel de sus compañeras al poco tiempo.

4. Todo queda en familia

Penny Marshall dio el papel de Betty Spaghetti a su hija Tracey Reiner, quien nació fruto de su relación con el cineasta Rob Reiner (La princesa prometida, Cuenta conmigo). Por su parte, el papel de Walter Harvey fue para su hermano Garry Marshall, después de que Christopher Walken no pudiera interpretarlo finalmente. Su sobrina, Kathleen Marshall, la hija de Garry, también contaría con un pequeño papel.

5. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial

Aunque el filme sugiere que las ligas de béisbol masculinas fueron clausuradas durante la guerra, estas continuaron su actividad con jugadores retirados, de menor calidad o inclusos estudiantes. Si bien es cierto, las ligas menores de este deporte se vieron obligadas a echar el cierre, debido a la falta de jugadores.

6. Las mujeres en el béisbol

El filme contó con una doble de lujo, Julie Croteau, quien se encontraba detrás de los movimientos más impresionantes del personaje de Helen Haley (Anne Ramsay). Croteau fue la primera mujer en jugar al béisbol universitario masculino de la NCAA. Un hito para la historia de las féminas en este deporte.

7. Entreteniendo a los extras

Durante el rodaje de las escenas de béisbol, algunos de los protagonistas del filme decidieron entretener a los extras no remunerados. Tom Hanks se dedicó a hacer un espectáculo de marionetas, mientras que Rosie O'Donnell practicó alguno de sus monólogos. Por su parte, otros miembros del equipo imitaron a Madonna, quien se negó a cantar delante de la gente. Hay que recordar que la artista interpretó el papel de Mae Mordabito en este filme.

8. Los delirios de grandeza de Madonna

El tiempo daría la razón a Winger sobre Madonna, quien se encontraba en el mejor momento de su carrera. Los rumores apuntaron a que la actriz y cantante fue muy maleducada con los ciudadanos de la población de Evansville (Indiana, EE UU), en la que se rodó gran parte del filme. Los trabajadores del hotel, el personal del restaurante y otros comercios denunciaron sus delirios de grandeza. Un lugar donde Madonna continúa siendo persona non grata.

9. Un split real

Aunque el equipo de béisbol necesitó a diversos extras para dar verosimilitud a la película, muchas de las escenas sí que estuvieron protagonizadas por el casting original. Entre las secuencias más memorables, recordamos la de Dottie (Geena Davis) atrapando la pelota en un split que realmente sí que hizo, pero que también añadió el desplazamiento de una doble.

10- Una de las películas favoritas de Tom Hanks

El oscarizado actor, que interpretó en Ellas dan el golpe a Jimmy Dugan, ha confesado en diversas ocasiones que este es uno de los filmes favoritos de su carrera, junto a Naufrago y El atlas de las nubes. Un gusto por el filme que defendía en 2021 en el podcast de Bill Simmons, debido a que pudo "jugar al béisbol durante todo el verano".

11. El filme que hizo ganar peso a Hanks

Hanks no solo jugó durante los meses de verano a este deporte, sino que también fue empujado a que comiera todo el rato para hacer más verídico su papel. Un hecho que provocó que ganara alrededor de 13 kilos, mientras se hinchaba a comida basura en un restaurante de la cadena Dairy Queen.

12. El beso entre Dottie y Jimmy

Todo el público adoró la relación entre los personajes de Geena Davis y Tom Hanks, y anhelaron un beso que nunca sucedió. Sin embargo, Penny Marshall sí que llegó a rodar este momento, que quedó fuera de la mesa de montaje para no distraer a la audiencia del tema principal de Ellas dan el golpe.

13. El mejor compañero posible

Geena Davis confesaba recientemente a People que trabajar con Tom Hanks en Ellas dan el golpe fue un verdadero sueño. "Tiene la reputación de ser un ser increíble, pero él lo es realmente. Es solo un príncipe", confesaba la actriz sobre su compañero de reparto en la película.

14- La sitcom que nadie recuerda

Megan Cavanagh y Tracy Reiner recuperaron a los personajes de Marla Hooch y Betty Spaghetti en una sitcom homónima posterior al estreno del filme, que nos mostró la vida de ambas. Una ficción emitida en 1993 que, pese a contar con casi todo el equipo original, pasó bastante desapercibida entre el público. La ficción se vio obligada a reducir su lanzamiento, de seis a tres episodios.

15. La nueva serie de Amazon

A League of Their Own resulta una revisión del filme, que ahora se atreve a visibilizar el amor sáfico y la lucha contra el machismo y el racismo, en una época en la que se encontraban en auge. De hecho, la liga de béisbol femenina All-American Girls Professional Baseball League se encontraba segregada racialmente.

Así es el tráiler de 'A League of Their Own'

