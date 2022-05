¡Cuidado! Este tráiler de 'Doctor Strange 2' es un engaño de artes oscuras

Si bien Doctor Strange en el multiverso de la locura no es la primera película marvelita en llegar a las salas tras la pandemia, sí que es la primera superproducción en hacerlo (recordemos que Spider-Man: No Way Home es de Sony). Así, la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen representa el regreso a la gran pantalla de los macroeventos del MCU.

El viernes nos reencontraremos en salas con la Marvel más Marvel, esa que disfruta reuniendo a sus héroes en tramas multitudinarias, a la vez que presenta personajes nuevos y se esconde varios ases en la manga.

Por lo pronto, además del tándem protagonista, sabemos que el filme de Sam Raimi nos traerá a la debutante América Chávez (Xochitl Gómez) junto a viejos conocidos de la saga como Mordo (Chiwetel Ejiofor), Wong (Benedict Wong) y Christine (Rachel McAdams).

Incluso los Illuminati, esas sociedad secreta creada por Brian Michael Bendis con los cerebros más privilegiados de la Tierra, se dejarán ver en esta nueva aventura. ¿Las sorpresas? A falta de confirmación, los rumores apuntan a la presencia de un Lobezno animado con la voz de Hugh Jackman, Tom Cruise como el Tony Stark de una realidad paralela o el Profesor X de Patrick Stewart.

Curiosamente, el canal de YouTube Teaser PRO ha lanzado ahora un tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura, con imágenes inéditas que incluyen al Motorista Fantasma y a Lobezno:

Este impactante adelanto no ha tardado en emocionar a los Marvel Zombies gracias sobre todo a la presencia del mutante lobuno. Sin embargo, cabe puntualizar que el canal que ha compartido el vídeo se dedica a hacer tráilers muy profesionales, pero en ningún caso oficiales, incluyendo a menudo imágenes que no pertenecen a los filmes.

Sin ir más lejos, si uno echa un vistazo al adelanto que compartieron de The Batman, de Matt Reeves, se sorprenderá al toparse con el Joker de Joaquin Phoenix al final, justo como ocurre con Lobezno en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Como sabemos, Phoenix no aparece en la película de Reeves, por lo que es muy probable que las imágenes de Lobezno o el Motorista Fantasma en la producción marvelita sean también un engaño.

Quien sí aparece en el tráiler y podría estar realmente en el filme es Patrick Stewart como el Profesor X. Al fin y al cabo, el último avance oficial de la película confirmaba la presencia de los Illuminati, entre cuyos miembros destacados se encuentra Charles Xavier. Y en caso de que el superpoderoso mutante vuelva, ¿lo hará solo o acompañado? El viernes saldremos por fin de dudas; hasta entonces, mejor no os creáis todos los avances no oficiales que veis.

