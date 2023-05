Crónica Animayo 2023: duelo al sol entre pasado y futuro de la animación

¿Recuerdan aquella escena de ese clásico de la animación llamado ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, en la que el inspector Valiant abandonaba una triste y sucia Los Ángeles en mitad de la noche para adentrarse en la soleada y alegre Dibullywood, un lugar lleno de colores e imaginación en donde todo era posible? Pues bien, ese lugar existe y se llama Las Palmas de Gran Canaria, una isla aislada de todo, en el que el clima y el sol parecen funcionar de manera autónoma y en donde aquellos dibus como Roger Rabbit brillan con mayor fulgor que en ningún otro sitio.

No es casualidad que uno de los principales responsables de la animación de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Andreas Deja, fuera el invitado de honor para este Animayo Gran Canaria 2023. El dibujante de Disney autor de personajes icónicos como Scar, Jafar o Hércules fue uno de los encargados de inaugurar el festival con su primer trabajo en solitario, Mushka, y casi también de cerrarlo con una masterclass para el recuerdo en la que se pudieron ver bocetos en exclusiva y escuchar historias inéditas sobre la construcción de las películas que marcaron la infancia de muchos.

Entre medias, un festival que también apuesta por las nuevas voces de la animación y por una serie de charlas en torno a las nuevas tecnologías (Inteligencia artificial, realidad virtual, multiverso…) en toda una declaración de intenciones por parte de Animayo, que en esa isla caben perfectamente lo mejor de la animación tradicional pero también de la del presente y el futuro.

Pero Deja no fue el único en representar a la vieja guardia en este Animayo, pues también hubo espacio para Claudio Biern Boyd. El creador de series como D’artacan y los mosqueperros, David el Gnomo o La vuelta al mundo de Willy Fog contó con un sentido homenaje en la inauguración del certamen, presidido por su hijo Carlos, por un improvisado D’Artacan y por la inestimable participación de un público de todo tipo de edades pero volcado en cantar al unísono la sintonía de los mosqueperros.

El animador de Disney Andreas Deja, invitado de honor y presidente del jurado del Animayo Gran Canaria 2023 Cinemanía

Si en Dibullywood las cosas funcionaban de forma distinta al mundo real, en Las Palmas no iba a ser diferente. Porque Animayo no es el típico festival en el que uno se limita muchas veces a ver películas en bucle hasta quedarse sin aliento. No, nada de eso. Es un festival en el que el resultado final muchas veces no es tan importante como el proceso, el saber cómo se confecciona y se crea un estilo propio que es el que dota de vida a las criaturas que más tarde vemos en pantalla.

Así, las jornadas de Animayo dejaban sus cortometrajes para el final del día, y durante este era el auditorio del CICCA el encargado de hospedar todo tipo de charlas y masterclass. Encuentros que, de la misma forma, no se limitaban a contar una historia motivacional a lo TedTalks, sino que siempre traspasaban esta barrera, ya fuera por la interacción de los invitados con el público o directamente porque estos se pusiera a dibujar en vivo y en directo mientras contestaban a las preguntas de la apasionada audiencia.

Ya hemos dicho que lo mejor se dejó para el final y Andreas Deja fue el encargado de cerrar por todo lo alto. No obstante, antes desfilaron por el escenario del CICCA profesionales de renombre y expertos en todo tipo de áreas: el animador en SkyDance Animation Albert Barba (Gru: Mi villano favorito), la ilustradora Kateryna Ocheredko (Loving Vincent), la productora de Efectos Visuales Signe Vinther (Star Wars, Black Panther), el diseñador de personajes Alberto Montoro (Klaus) o directores de animación como el dúo Jan Bubenicek y Denisa Grimmova (Ratones y zorros) o el ganador del Goya Abraham López (Blue & Malone: Casos imposibles).

Porque uno puede pensar en la alfombra roja de Cannes, en el desfile de estrellas por aguas venecianas e incluso en las ruedas de prensa del Kursaal, pero nada tienen que ver con la cercanía y familiaridad que aporta Animayo, un festival en el que cualquiera puede tener acceso a varios de los mejores profesionales de la animación sin que miren el color de tu acreditación o nivel de idiomas. No hay pregunta absurda, pues cada una de las cuestiones que se iban poniendo sobre la mesa en los coloquios era siempre más interesante que la anterior. Solo con un ambiente así se podrían concebir charlas tan inspiradoras como las de Kei Acedera y Bobby Chiu, animadores independientes y responsables de Alicia en el país de las maravillas o Niko y la espada iluminada.

El diseñador de animación Bobby Chiu durante de las masterclass más animadas del Animayo 2023 Cinemanía

'Amarradas' y 'Our uniform', las ganadoras de una rica selección

Aun con su espíritu y personalidad propia, qué sería de un festival sin sus películas, y qué sería de Animayo sin sus cortometrajes. Desde 2018 este es el único certamen en nuestro país calificador de la Academia de Hollywood en la categoría cortometraje de animación, y desde el año pasado el que también da vía directa a la preselección de los Oscar a la mejor obra de animación en el idioma español, es decir, palabras mayores. Un premio que han obtenido Our uniform (Yegane Moghaddam), el original relato entre costuras de una joven iraní, y Amarradas (Carmen Córdoba), historia sobre el eterno lazo que se forma entre una madre y una hija desde que esta esté en el útero. Ambas han sido galardonadas con el Gran Premio del Jurado y Mejor Cortometraje en Español Animación con Ñ respectivamente, pero no han sido las únicas dignas de elogio.

La primera noche todos los ojos se posaron sobre Daniel Kreizberg y su emocionante Tahlequah the Whale: a Dance of Grief, un cortometraje documental inspirado en el caso real de una orca y su increíble viaje cruzando el océano para despedir el cuerpo de su cría muerta. Kreizberg, que pudo hablar en exclusiva para Cinemanía como otros invitados, relataba con pasión esta increíble historia real sobre el proceso de duelo en esta especie, que puede durar varios años y para el que emplearon un sistema de captura de su propio llanto, el cual queda inmortalizado en el cortometraje.

Por otro lado, el cortometraje belga Les liaisons foireuses en stop motion también hizo las delicias del público plasmando de manera divertida e ingeniosa el primer encuentro amoroso entre dos chicas, aquí transformadas en interruptores apagados en una fiesta en la que todos están en ON. También en la línea de temática LGTBI pero con una propuesta aún más original estaba Aikane, el relato de aventuras de dos guerreros unidos por el mar y por defender a su tribu del invasor.

Fotograma de 'Our Uniform', Gran Premio del Jurado Internacional Animayo Gran Canaria 2023 con pase directo a la Preselección de los Premios Óscar Cinemanía

En la categoría de habla hispana si tuviéramos que destacar dos serían Humbug Manor (Juan Carlos Mostaza), una vuelta de tuerca a los whodunnit con autocrítica incluida, y Phonorama (Álex Rey), un disparatado relato de ciencia ficción con viajes en el tiempo, comerciales de teleoperadoras y Nicolas Cage. Y estos son solo algunos de los que destacamos de una selección de gran calidad y sobre todo de lo más variopinta en cuanto a estilos de animación y temáticas.

Hemos empezado diciendo que este Animayo 2023 había sido un festival que homenajeaba y reverenciaba el pasado, pero que también tendía puentes hacia el futuro. Y más allá de sus invitados, como los prometedores Kei Acedera o Bobby Chiu, el foco al futuro estaba puesto sobre todo en los dos debates que organizó el festival.

El primero de ellos, centrado en un tema tan de actualidad como la Inteligencia Artificial, sirvió para esclarecer ciertas cuestiones tanto como para sembrar nuevas dudas y dicotomías entre el público pero también en los propios ponentes, moderados por las tenaces Ana Ávila y Esther Molina. Lo mismo sucedió al día siguiente con el panel en torno a la Realidad Virtual, la robótica y el metaverso, en el cual pudimos hacernos una idea de las ideas que sobrevuelan la cabeza de los grandes estudios pero también de los temores que entrañan la llegada de estas nuevas tecnologías.

Sin duda dos mesas redondas donde se pusieron al descubierto temas imprescindibles para entender nuestro presente y mirar no con recelo sino con cautela e ilusión al futuro que se cierne sobre nosotros, y que en Animayo resuena como aquella canción de Dibullywood al final de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?: “Ríe y verás, como este mundo es un magnífico lugar…”

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.