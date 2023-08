La compañía Dreamworks se ha convertido en generadora de películas de animación con las que subvierte el carácter aterrador de ogros, trolls o dragones. El claro ejemplo lo encontramos en la franquicia Shrek, cuyo protagonista terrorífico acababa conquistando el corazón de los espectadores e incluso se alzaba con el premio Oscar a la mejor película de animación en 2002. El primer filme en ganar en esta categoría.

Basada en el libro homónimo escrito por William Steig, el éxito de la película originó la creación de tres secuelas y dos spin-off, a la espera de la confirmación de una quinta entrega. Una serie de desventuras de Shrek junto a su amada Fiona y su amigo fiel Asno que también iniciaba un verdadero movimiento underground entre su fandom, dinamitando el nacimiento de memes y piezas audiovisuales que no dejan de sorprendernos.

Entre los últimos fan-fiction elaborados por los seguidores de Shrek, el cortometraje de terror Fiona sorprendía en su lanzamiento en 2022, bajo la dirección de Andy Chen. Su factura visual y su trama impresionaban tanto que muchos incluso llegaban a pensar que se trataba de un corto oficial de la franquicia, que finalmente ha aterrizado en YouTube de manera gratuita.

No nos engañemos, la palabra 'shrek', que significa monstruo, proviene de la palabra alemana 'schreck', que podríamos traducir como miedo o sobresalto. Aunque el personaje bonachón verde daba la vuelta a la típica imagen del ogro asesino, a la que se sumaba su amada princesa Fiona, esta reaparece en su versión más violenta, en un cortometraje en el que es interpretada por Sof Puchley (Dead Wrong).

La teoría que confirma que Fiona era caníbal

Siguiendo la trama que ya conocíamos de la franquicia, en la que Fiona aguardaba ser rescatada de la dragona por algún caballero, el cortometraje Fiona plantea qué hubiera pasado si la princesa hubiera sucumbido a la oscuridad. Con una imagen espeluznante en su transformación en ogra y un apetito voraz por la sangre, el personaje se enfrenta en el corto a un caballero, el príncipe Callum (el actor Dakota Daulby, Billy el Niño), quien acaba siendo atrapado entre sus fauces.

De hecho, este cortometraje plasma la teoría que lleva años circulando sobre la princesa de Muy Muy Lejano, que la señalaba como una caníbal. Una hipótesis que tomaba fuerza en Reddit al señalar pistas como el caldero mayúsculo que aparecía cuando Shrek y Asno acudían a rescatarla, al lado del cual había un libro gigante con recetas para hacer 'golosinas de caballeros'.

"Fiona está en esa torre desde que es una niña. ¿Dónde consigue su comida? Nadie puede entrar por culpa del dragón. El dragón la protege y probablemente la alimenta. ¿Qué le da de comer el dragón?", señalaba el usuario Froidster en un post viral que apuntaba a que la dragona podría haber sido realmente la proveedora de alimentos humanos de Fiona, quien también demostró una inteligencia superior al resto y devoró sin inmutarse a Lord Farquad.

Los otros 'fan-fiction' de 'Shrek'

Este cortometraje sigue la estela de otros anteriores oficiales como Shrek Ogrorisa la Navidad (2007), el especial de Halloween Un relato de Shrek: Asústame si puedes (2010) o el espectral Shrek: El Fantasma de Lord Farquaad (2012), así como otros no oficiales como Shrek for President (para la campaña presidencial de EE UU de 2016) o el montaje Chris Farley as Shrek, con las imágenes de Chris Farley, quien iba a interpretar al ogro de la ciénaga antes de su inesperada muerte a los a los 33 años, el 18 de diciembre de 1997.

Cabe destacar entre estos proyectos también el fan-fiction en forma de largometraje Shrek Retold (2018), un remake creado y dirigido por Grant Duffrin, con una animación totalmente diferente a la que nos tiene acostumbrados Dreamworks. Un trabajo que contó con 200 colaboradores que recrearon plano a plano todas las escenas de la película con diversas técnicas de animación, al estilo de trabajos anteriores como Star Wars Uncut (Casey Pugh, 2010), cuya repercusión incluso provocó que ganara un premio Emmy tras alcanzar la atención del propio George Lucas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.