De la ciénaga a la luna: DreamWorks presenta nuevo opening para sus películas

En 2024 DreamWorks Animation cumplirá 30 años, una vez fuera fundada a mediados de los 90 por Steven Spielberg y Jeffrey Katzenberg. DreamWorks inició su andadura directamente a la sombra de Pixar, con Antz dando la réplica a Bichos, pero desde entonces ha sabido labrar su propio camino, creando franquicias y personajes de éxito absoluto entre el público. La compañía de animación estrena este 21 de diciembre El gato con botas: Su último deseo (antes, durante este fin de semana de Acción de Gracias, podrá verse en algunos cines de EE.UU.), y de cara al nuevo lanzamiento DreamWorks ha preparado algo especial. Su logo siempre ha estado protagonizado por el llamado “niño de la luna”, y es el mismo logo cuya presentación acaba de cambiar.

Cada película de DreamWorks acostumbra a ir precedida de una pieza animada donde se dibujan las letras del nombre del estudio, con un niño pescando sobre ellas. Esta pieza puede cambiar según el film (cambió, por ejemplo, en Megamind y Bee Movie), pero la compañía ha resuelto sustituirla por una nueva que sintonice con su identidad actual. Una que pasa, al parecer, por presumir de todas las IPs que DreamWorks tiene en nómina, estilo lo que vemos en las intros de Marvel Studios y DC. La pieza de animación ha sido desarrollada por Kendal Cronkhite, y el público podrá verla por primera vez acompañando El gato con botas: Su último deseo. Algo que tiene pleno sentido pues Su último deseo es spin-off de Shrek, y Shrek es el título central que destaca en la pieza.

El niño desciende en la luna y se topa con los protagonistas de Los tipos malos (film más reciente de DreamWorks), el Desdentao de Cómo entrenar a tu dragón, Po de Kung Fu Panda, el protagonista de El bebé jefazo, uno de los Trolls y, finalmente, Shrek junto a Asno y Fiona. Son los protagonistas de Shrek quienes cierran la pieza, acompañados como es tradición del tema musical que John Powell compuso para el film de 2001, arreglado a posteriori por Harry Gregson-Williams. Desde DreamWorks consideran, en este sentido, que Shrek es lo más parecido que tienen a Mickey Mouse. “Shrek lo empezó todo con historias contemporáneas, una mirada realista, chistes contemporáneos. No era atemporal. No era clásico”, explica Margie Cohn, actual presidenta del estudio.

“Era muy de aquí y de ahora. Y el uso de voces de famosos no se daba realmente con esa frecuencia antes de que DreamWorks entrara en escena. Pero lo que me gusta de Shrek es su irreverencia. Se convirtió en un símbolo de lo que podía tener éxito: que no hay que seguir las reglas. Para mí, eso es un gran estandarte para la marca”. El opening, descrito como “reimaginación mágica” por sus responsables, dura 32 segundos y muestra un diseño de los personajes ligeramente retocados para tener un estilo uniforme: esto es, uno que coquetea con el 2D y entronca con el que usan tanto Los tipos malos como la nueva El gato con botas.

La gente de DreamWorks señala que, dependiendo de la película y como sucedía antes, este opening podría ser modificado, por ejemplo si precede una entrega donde aparezca alguno de los personajes mostrados (cabe pensar que Kung Fu Panda 4, previsto su estreno para el 8 de marzo de 2024, mostrará una pieza ligeramente distinta). En cualquier caso, nadie oculta que el nuevo opening obedece a presumir de músculo corporativo. “Creo que hacemos una fuerte declaración creativa en términos de intentar tener una franquicia”, explica Cohn.

“Pensé que era un gran momento para una declaración de marca y para recordar a la gente por qué han venido a una película de DreamWorks. No tener un estilo de la casa, no escoger un personaje sino escoger de la diversidad de personajes que tenemos en las películas, cada una con diferentes tonos que ejemplifican que las variables son bienvenidas aquí”. El niño de la luna no volverá a sentirse solo, así las cosas: tiene todo un catálogo de productos para entretenerse mientras se va de pesca.

Puedes ver el nuevo opening bajo estas líneas.