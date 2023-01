Coppola y Adam Driver desmienten que el rodaje de 'Megalopolis' sea un desastre: "Esperad y veréis"

Los conceptos "Francis Ford Coppola" y "desastre en el plató" están demasiado unidos en el imaginario colectivo como para no salivar ante los rumores sobre el rodaje de Megalopolis. Según un reportaje publicado por The Hollywood Reporter el 9 de enero, la nueva cinta del director de Apocalypse Now es "una absoluta locura" marcada por los despidos, las deserciones y el descontrol en el presupuesto.

Pero resulta que Coppola y Adam Driver, su actor principal en esta película, no se han tomado nada bien dicha información. El director, para empezar, desmintió el texto de THR en una entrevista con Deadline, asegurando que todo va bien en el rodaje.

"Adoro a mi reparto, adoro lo que estoy viendo cada día, estoy dentro de los plazos [del rodaje] y del presupuesto: eso es lo que me importa", aseguró el cineasta. Y añadió que el despido al completo del equipo de efectos especiales, que ocurrió en diciembre, "fue básicamente para reducir costes". La diseñadora de producción Beth Mickle y el director de arte David Scott también han abandonado el filme, lo que ha echado más leña al fuego de los rumores.

"Esos reportajes nunca dicen quiénes son sus fuentes. Y yo les digo: 'Ja, ja, ja, esperad y veréis'. Porque es una hermosa película, y sobre todo porque el reparto es genial", replica Coppola. Y asegura que su reparto, en el que también figuran Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza y Jason Schwartzmann, está "dispuesto a buscar lo no convencional, a buscar soluciones ocultas", más que el de ningún otro de sus filmes.

"La fotografía es todo lo que yo podría desear. El metraje de cada día es genial. Así que, si estamos siguiendo el calendario, me encantan los actores y las imágenes son geniales, no sé de qué está hablando la gente", remacha.

También en Deadline, Adam Driver se ha sumado a esta escuadrilla antiincendios, mencionando expresamente al Hollywood Reporter en un comunicado. "¡Todo va bien por aquí! ¡No sé de qué estáis hablando! ¡Eso no me suena!", asegura. Y añade: "He estado en platós que sí eran caóticos, y este está lejos de eso".

Driver describe el ambiente creado por Coppola como uno de "concentración e inspiración", tacha Megalopolis como "una de las mejores experiencias que jamás he tenido". "Nuestro equipo es rápido e inventivo, nuestro departamento de vestuario da en el clavo, los actores son increíbles y están dispuestos a todo, y Francis es una de las personas más intuitivas y cuidadosas con las que se puede trabajar", prosigue.

En cuanto a los despidos y los abandonos de la producción, Adam Driver afirma lo siguiente: "Es una desgracia cuando pasan esas cosas, pero esta producción no está descontrolada si la comparas con otras, y menos aún para merecerse un artículo que nos pinta como un caos. Ese retrato no es fiel a la realidad".

La producción de Megalopolis es especialmente peliaguda porque Coppola se juega su propio dinero con el filme. Para financiar esta historia de ciencia-ficción sobre la reconstrucción de una Nueva York futurista, el director ha vendido parte de sus viñedos de California, algo que (tratándose del autor de Corazonada, uno de los mayores desastres financieros de Hollywood) parece tentar a la suerte.

