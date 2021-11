Confirmado: este personaje de ‘Eternals’ está muerto

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE ETERNALS]

Entrada la Fase 4, la maquinaria de Marvel puede permitirse presentar una nueva generación que suceda a los protagonistas de la Saga del Infinito, aunque hay quien pensaría que la cantidad de personajes que debuta en Eternals es demasiada. La película de Chloé Zhao está, en efecto, atiborrada de justicieros con un futuro más o menos prometedor en el MCU (a falta de comprobar cómo afectan las malas críticas a estos planes), aunque es justo señalar que cuando la película llega a su final ha disminuido ligeramente su catálogo. Así, a lo largo de Eternals vemos morir a Ajak (Salma Hayek), a Gilgamesh (Don Lee) y a Ikaris (Richard Madden). Aunque esto último pueda ser debatible.

En los minutos finales de Eternals, cuando la plana mayor de héroes ha de enfrentarse al traidor (o a quien se ha mantenido firme mientras ellos son los traidores, según se mire), Ikaris ha de tomar una decisión difícil. Luego de asesinar a Ajak para cumplir el plan de los Celestiales, Ikaris ha de luchar contra sus compañeros, pero en el último momento no se ve capaz de acabar con Sersi (Gemma Chan). De ahí que, desesperado, salga volando hacia el sol y se suicide. Dado que no es el primer protagonista de Marvel que aparenta estar muerto al final de una película para luego reaparecer (recordemos a Baby Groot o a Viuda Negra con su precuela), era razonable coger con pinzas este suicidio.

No obstante, dos de los guionistas de Eternals han confirmado vía CBR que Ikaris está muerto y bien muerto. Los hermanos Kaz y Ryan Firpo escribieron el libreto de la película en compañía de Patrick Burleigh y la propia Zhao, y ha sido Kaz quien ha explicado que escribieron la escena de colisión contra el sol con la idea de que fuera “una muerte definitiva”. “¿Cuál es el punto de fusión de un Eterno? ¿Cuánto tiempo se necesita para fundirlo literalmente?”, bromea, para a continuación ponerse serio y explicar las motivaciones de Ikaris. “No creo que Ikaris piense siquiera que está equivocado”.

“Creo que simplemente se arrepiente de cómo ha vivido toda su vida en este planeta, y eso es una gran carga que soportar. Este acto básicamente significa ‘he cometido un error, pero no puedo enfrentarme a mi familia así que no puedo seguir viviendo’. Como decir ‘no puedo servir a los Eternals, no puedo servir a los Celestiales y no puedo estar con mi familia, así que elijo otra opción, que para él es realmente el olvido. Así que sí, está muerto”. Por tanto, y en caso de que Eternals tenga secuela, no cabe esperar que Madden aparezca en ella.

