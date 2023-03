¿Cómo diablos encaja '¡Shazam! La furia de los dioses' en la DC de James Gunn?

Acaba de estrenarse otra película de DC, y resulta ser la primera una vez James Gunn y Peter Safran hayan desvelado las líneas maestras de su plan para este universo superheroico. David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, les nombró líderes de DC Studios con la esperanza de que metieran en vereda la continuidad del llamado Universo Expandido, aún temblando por los terremotos que invocó Zack Snyder.

La idea principal es desterrar cualquier huella del Snyderverso, pero parece difícil: antes de ascender Gunn dirigió en el seno de la compañía El Escuadrón Suicida manteniendo continuidad con la Escuadrón suicida inicial en tanto a la Harley Quinn de Margot Robbie y unos pocos personajes más. Es decir, que Gunn ha mostrado simpatías por una pequeña parte del legado de Snyder, a lo que hay que sumar que Safran es uno de los impulsores principales de ¡Shazam! y su reciente secuela.

En algún momento empezará la Fase 1 de su plan, llamada Capítulo 1: Dioses y monstruos. Antes tiene que pasar este 2022, donde luego de La furia de los dioses vienen The Flash (el 16 de julio) y Aquaman and the Lost Kingdom (el 25 de diciembre). Ninguna de estas películas tiene asegurada una secuela, mientras el Black Adam de Dwayne Johnson (que en principio iba a terminar enfrentándose al Shazam de Zachary Levi) ha visto abortada su continuidad por las malas cifras de taquilla.

Todo depende, ahora, de si ¡Shazam! La furia de los dioses conquista al público y gana suficiente dinero como para que Gunn y Safran mantengan la confianza y confirmen una secuela. Pero, en caso de que ocurra, ¿cómo puede encajar La furia de los dioses en su plan?

"Nosotras estamos en guerra. Lo aniquilaremos todo. Los campeones de este mundo no pueden detenernos". Así se las gasta la malvada Hespera, la hijas de Atlas, interpretada por Helen Mirren y la villana oficial de ¡Shazam! La furia de los dioses, junto con Lucy Liu encarnando a su hermana Kalypso, en el segundo avance de esta segunda entrega. "Nosotras estamos en guerra. Lo aniquilaremos todo. Los campeones de este mundo no pueden detenernos". Así se las gasta la malvada Hespera, la hijas de Atlas, interpretada por Helen Mirren y la villana oficial de ¡Shazam! La furia de los dioses, junto con Lucy Liu encarnando a su hermana Kalypso, en el segundo avance de esta segunda entrega.

Una heroína sin secuela

La primera medida de Gunn y Safran al frente de DC Studios fue cancelar tanto Wonder Woman 3 como El hombre de acero 2 (esta última habiéndose empezado a tantear muy poco antes, hasta el punto de haberse anunciado que Henry Cavill volvería como Superman… en la escena poscréditos de Black Adam). La segunda ha derivado en que Cavill se despida definitivamente del personaje, puesto que Gunn quiere escribir y dirigir un reboot del personaje, Superman: Legacy.

Es el único proyecto de Dioses y monstruos que tiene por ahora fecha de estreno: 11 de junio de 2025. La cancelación de las secuelas de Wonder Woman y El hombre de acero condujo a rumores de que DC quería eliminar los cameos de sus protagonistas en films inminentes: ahí entraban The Flash o Aquaman 2 (de cuyo protagonista también se ha dicho que le queda poco tiempo en el ruedo, aunque Jason Momoa pueda encarnar a otro personaje como Lobo), pero también… Shazam 2.

Resulta, vista La furia de los dioses, que esta no ha eliminado cameo alguno, y que dicho cameo es el de Gal Gadot como Wonder Woman. El nombre de Diana Prince es invocado varias veces en función al interés romántico de Billy Batson (Asher Angel/Zachary Levi) en ella, hasta que al final de la película la superheroína aparece y contribuye tanto a paliar la maldición de las Hijas de Atlas como a la resurrección de Shazam.

Fotograma de 'Wonder Woman 1984' Warner Bros.

Es un cameo importante, y llamativo teniendo en cuenta que con la cancelación de Wonder Woman 3 había quien daba por sentado que Gadot dejaría de encarnar al personaje. Shazam 2, si la entendemos como plenamente sumida en los planes de Gunn y Safran (la figura de Safran como productor principal así lo aconseja), establece que la actriz puede volver a aparecer en próximas películas. Que no está fuera de DC.

La cancelación de Wonder Woman 3, sin embargo, no da pie a que podamos imaginarnos otra cosa que próximas entregas donde Gadot se limite a hacer un cameo o a formar parte de un determinado equipo, estilo Liga de la Justicia. Es más de lo que puede decir Cavill, a pesar de todo, así que Gunn y Safran demuestran intención de seguir contando con Gadot en el futuro de DC.

Un héroe que necesita secuelas

Demos por sentado que Dwayne Johnson no va a volver como Black Adam. No es solo que la película homónima haya tenido una recaudación mejorable: es que la estrella ha intentado falsear las ganancias frente a Warner para demostrar que puede ser rentable hacer una secuela, llevando a un extrañamiento en sus relaciones. Esto implica que hemos de ir olvidándonos de un crossover entre Black Adam y Shazam.

Tiene su gracia porque originalmente Black Adam iba a ser el villano de la primera ¡Shazam!, y a última hora los productores pensaron que el personaje de Johnson merecía una película para él solo. Uno de tantos tropiezos del Universo de DC (y de tantas razones por las que es tan placentero seguirle la pista), pero centrémonos ahora en Shazam en sí. ¿Es razonable esperar volver a verle en la saga de Gunn y Safran?

La misma Furia de los dioses despierta algunas dudas. Asher Angel, Jack Dylan Grazer y los demás están creciendo, de forma que vaya perdiendo cada vez más sentido el juego de álter egos superheroicos. No parece una apuesta a largo plazo, y de hecho el film de David F. Sandberg juega en cierto momento con la creencia de que Shazam haya muerto. Pero gracias a Wonder Woman al final nada, sigue vivito y coleando.

El equipo de 'El Pacificador' al completo HBO Max

Remontémonos a las escenas poscréditos. Lo de Mr. Mind y Mark Strong es un enlace con una supuesta tercera parte que no deberíamos tomarnos en serio (ya tuvieron una escena parecida en la primera ¡Shazam! y eso no nos llevó a nada), pero los minutos que tienen que ver con Emilia Harcourt (Jennifer Holland) y John Economos (Steve Agee) sí son algo más interesantes. Ambos quieren reclutar a Shazam para su equipo.

¿El equipo de El Pacificador? No exactamente, pero también responde ante Amanda Waller (Viola Davis): es la Sociedad de la Justicia de América, que hizo aparición en Black Adam (glups) y cuyo carácter derivativo el superhéroe de Levi pone en solfa. ¿Qué sentido tiene que haya dos equipos que se llamen tan parecido, este y la Liga de la Justicia? Pues, quizá, que el primero puede respirar ajeno a Zack Snyder.

Shazam se ha cruzado en el camino de personajes de El Escuadrón Suicida de Gunn, lo que implica que está a salvo: más de lo que puede decirse de Superman, Wonder Woman o Aquaman (lo de The Flash dejémoslo de lado para que no nos duela la cabeza). Si Gunn y Safran quieren darle más presencia a la Sociedad de la Justicia (sin requisito de volver a enfrentarla a Johnson), Shazam podría formar parte de ella.

Amanda Waller está detrás de todo Warner Bros.

¿Hay una película programada de Sociedad de la Justicia? No, pero manteniendo la conexión con Waller resulta que Gunn sí quiere tanto una segunda temporada de El Pacificador como un spin-off centrado en el personaje de Viola Davis. Y aquí tenemos la clave: si La furia de los dioses no funciona en taquilla y la secuela se descarta, el terreno se ha sembrado de forma que Levi pueda aparecer tanto en El Pacificador como en la hipotética Waller. Su futuro podría estar en HBO Max.

Como el Snyderverso nunca se ha descartado del todo, sigue siendo complicado ver cómo encaja aquí el proyecto de Superman: Legacy. Quizá la respuesta esté en The Flash, y en un entramado multivérsico que garantice la coexistencia de un Superman que no es Cavill, un Batman que es Robert Pattinson y un Joker que es Joaquin Phoenix junto a una misma línea temporal que extiende sus tentáculos en streaming.

Suena complicado, ¿pero cuándo ha sonado distinto tratándose de DC?

