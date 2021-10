Limbo… hasta que lo decida arranca con la definición de ese estado de distracción, de inacción en el que alguien puede sumirse. En ese estado esta Sofía, o Sou, el personaje que interpreta Clara Lago. Una joven mujer de muy buena familia argentina que vive en Madrid sola desde los 12 años. En las primeras escenas, sabemos que se marchó de Buenos Aires huyendo de algo. Sabemos que vive una vida de desenfreno, que ha llegado al millón de seguidores en redes sociales, que tiene una posición privilegiada.

“¿Cuál es mi talento?”. Se pregunta ella misma en una voz en off que, al menos, en los dos primeros capítulos lidera la narración. “Ser social”, se contesta a sí misma. El estado permanente de fiesta, compras y gasto es lo que ella llama vivir. Pero esa forma de vida se interrumpe en el primer episodio: el anuncio de la muerte de su padre, la obliga a volver a Buenos Aires por primera vez en 15 años. “El viaje que hace el personaje es profundo, de sanación a muchos niveles”, explica Clara Lago, vía Zoom desde Canneseries, donde Limbo.… hasta que lo decida, se presentaba dentro de la sección oficial de la cuarta edición del Festival francés.

La muerte del padre es “como el cuchillo que corta la cebolla para empezar a quitar capas”, continúa la actriz española, que tiene que poner de nuevo acento argentino (tras Al final del túnel y El cuento de las comadrejas) para interpretar a esta mujer que no considera una influencer al uso. “Porque no es una mujer especialmente vanidosa, tiene hasta un carácter antisocial no porque no le guste la gente, sino en cuanto a que no le va cumplir las normas sociales”, explica.

Clara Lago en LIMBO... hasta que lo decida. Cinemanía | Cinemania

El guion de la serie es de la dupla argentina Mariano Cohn y Gastón Duprat, autores de El ciudadano ilustre o El artista, y que este verano estrenaron en Venecia y San Sebastián Competencia oficial, con Antonio Banderas y Penélope Cruz. Clara Lago llegó a Limbo por ellos. “Estuvimos a punto de hacer una película que, algún día…. Pero de repente me llamó Mariano para decirme que tenían este proyecto, un súper prota en una serie”, recuerda la actriz. “Yo no me podía creer que me tocara la lotería sin haber jugado, pero sí, me tocó el gordo”.

Para la actriz es uno de los personajes más complejos e intensos de su carrera. Un salto en su trabajo que empezó con tan solo diez años en Terca vida y El viaje de Carol.

En Cannes, junto a ella estaban las dos directoras que han firmado la primera temporada (que se estrenara en Disney+ en el primer trimestre de 2022 y ya tiene confirmada una segunda temporada), Agustina Macri y Fabiana Tiscornia. Dos mujeres que trabajaron mano a mano, aunque en muchos casos vía telellamada por la interrupción de la pandemia.

A todas les cuesta definir la serie en un solo género. Tiscornia habla de “misterio introspectivo” porque la mayor incógnita de la serie es el personaje protagonista, Sofía. “El resto de tramas, como pasa casi siempre, son una excusa –dice–. La serie va sobre el viaje de Sou, lo que va a descubrir o va a buscar al desandar un camino, volver a sitios del pasado, reinterpretarlos, reinterpretarse, escribirse y, finalmente, encontrarse con ella, con sus potencialidades, con quien quiere ser, no porque hasta momento no haya sido, pero ha sido alguien desconectada de cosas porque se ha tenido que proteger de dolores”.

El equipo de 'Limbo' en la premiere de Canneseries. Cinemania

Limbo… hasta que lo decida compite en la cuarta edición de Canneseries junto a otras nueve producciones internacionales, como Totems, la serbia Awake, la italiana Christian o la alemana The Allegation. Este miércoles 13 de octubre se conocerán los ganadores elegidos por un jurado que preside el ex Lannister Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos). Hace dos años Leticia Dolera ganó el premio a mejor serie y mejor reparto en este mismo festival con su proyecto Vida perfecta.