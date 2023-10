El cineasta israelí Yahav Winner desaparece en el ataque de Hamás defendiendo a su pareja y bebé: "Espero que esté secuestrado"

El director de cine israelí Yahav Winner se encuentra en paradero desconocido tras el ataque de Hamás que se produjo el pasado sábado en el kibutz de Kfar Azza al sur de Israel y a cinco kilómetros de la frontera con Gaza, donde vivía con su mujer, la actriz y cineasta Shaylee Atary, y su hija de un mes.

Atary, que la semana pasada estaba en el Festival de San Sebastián presentando su corto Single Light en la sección Zabaltegi-Tabakalera, ha contado los detalles de lo ocurrido a través de Go2Films, encargada de la distribución de los trabajos de la pareja de cineastas; Winner presentó su corto The Boy en el Festival Internacional de Estudiantes de Tel Aviv este año.

15 minutos después del inicio del bombardeo, terroristas de Hamás irrumpieron por la fuerza en la casa de la pareja de cineastas, que se encontraban con su hija Shaya, nacida hace apenas un mes. Cuando empezaron a escuchar disparos fuera del edificio, Winner bloqueó la ventana permitiendo la huida de su mujer y el bebé. No han vuelto a saber nada de él desde entonces.

"Mientras bloqueaba la ventana, me miró y decidimos que yo huiría con el bebé. Se mantuvo frente a los terroristas para que Shaya y yo pudiéramos escapar por la puerta. Cogí a mi hija de un mes, sin zapatos y sin móvil. Mi marido se quedó rodeado de gente que probablemente quería matarle", relata Atary (vía PBS). "Huimos y nos dispararon. Nos escondimos en un cobertizo (...) Una familia nos salvó. Nos vieron por su cámara [de seguridad] y entramos en su casa, estuvimos allí 27 horas".

"Mi marido está desaparecido", se lamenta. Tres días después el cuerpo de Winner no ha aparecido. No estaba en su casa y su nombre no figura entre los 800 israelíes fallecidos ni entre los miles de heridos atendidos en los hospitales. "Realmente espero que esté secuestrado en Gaza en estos momentos. Sé que no es una gran esperanza, pero cuando pienso en la de tiempo que ha pasado desde el bombardeo... es demasiado. Así que espero que esté secuestrado".

Desde Go2Films aseguran que están colaborando con las autoridades israelíes y haciendo todo en su poder para ayudar en la búsqueda de Yahav Winner, intentando recabar información sobre su paradero. "La de Winner es una más en la lista de personas desaparecidas que no hace nada más que aumentar", señalan en un comunicado.

