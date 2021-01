Christopher Nolan podría no volver a trabajar con Warner tras ‘Tenet’

Desde Batman BeginsChristopher Nolan ha sacado cada una de sus nuevas películas en colaboración con Warner, suponiendo una de las asociaciones más fructíferas de Hollywood durante varios años. No obstante, las cosas empezaron a torcerse con Tenet coincidiendo con la crisis del coronavirus: frente a la intención de la major por retrasar su estreno lo máximo posible, Nolan sostuvo un pulso antológico que terminó con Tenet siendo el primer blockbuster en estrenarse en plena emergencia sanitaria. Los 363 millones de dólares fueron bastante meritorios dadas las circunstancias… pero tuvieron consecuencias.

La decepción económica de Tenet condujo a Warner a replantearse su estrategia de exhibición, y según su propia directiva afirmó después acabó conduciendo al ensamblado del polémico modelo híbrido: según este, todos los films de 2021 empezando por Wonder Woman 1984 se estrenarían simultáneamente en las salas que pudieran permitírselo y en HBO Max, su plataforma de streaming de reciente creación. Desde que se conoció el anuncio Nolan ha criticado con dureza la decisión de la compañía, llegando a apodar a HBO Max “el peor servicio de streaming” y, previsiblemente, motivando que su relación se enfriara.

¿Volvería Nolan a trabajar con Warner después de unas críticas tan duras? Aún distamos de tener una respuesta clara, pero un reciente reportaje de The Wall Street Journal apunta a que es “poco probable”. Repasando cómo el COVID-19 ha cambiado las reglas de Hollywood, el periodista R.T. Watson sostiene que “después de ser durante años uno de los directores más importantes de Warner Bros., es poco probable que Christopher Nolan vuelva al estudio con su próximo proyecto”. “En parte, por su decepción con la estrategia de distribución híbrida del estudio para 2021”.

El director de Origen tendría, pues, que buscarse un nuevo socio para su próxima película, no siendo la única voz que ha cuestionado la estrategia de Warner. Denis Villeneuve, sin ir más lejos, le echó en cara cómo el nuevo modelo podría matar las opciones de Dune de dar pie a una franquicia, mientras que Legendary Entertainment (que ha financiado tanto la película de Villeneuve como Godzilla vs. Kong) amenazaba con tomar acciones legales. A resultas de todo esto Godzilla vs. Kong se ha mantenido dentro del plan, pero hay rumores apuntando a que Dune se estrenaría exclusivamente en cines, después de todo. Por el momento, tiene fecha para el 2 de octubre.