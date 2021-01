‘Godzilla vs. Kong’ adelanta su estreno dos meses

Ha comenzado un nuevo año, pero el mundo dista de haber dejado atrás la crisis del coronavirus. En lo relativo a la industria de Hollywood, la persistencia de la pandemia apunta a provocar otra sucesión de estrenos aplazados, habiéndose dado a conocer los primeros esta semana. Ante las cifras de Tenet y Wonder Woman 1984, y las circunstancias en las que se siguen teniendo que estrenar las películas (con múltiples cines cerrados o con restricciones de aforo), parece no quedarle otra a las majors que volver a retrasar sus lanzamientos, pero curiosamente esta vez no ha sido el caso de Warner Bros. De hecho, en un movimiento sorprendente, ha decidido adelantar una de sus películas.

Concretamente, Godzilla vs. Kong, la película que dirige Adam Wingard y que supone una nueva entrega de la franquicia que componen Godzilla, Kong: La isla Calavera y Godzilla: Rey de los monstruos. Según recoge Deadline, la compañía ha cambiado su fecha fijada el 21 de mayo de este año al próximo 26 de marzo, quedando poco más de dos meses para que llegue a las salas… y a HBO Max, claro. El pasado diciembre Warner anunció un polémico modelo híbrido entre salas de cine y su plataforma de streaming por el que se tenían que regir todas sus películas de 2021, empezando por Wonder Woman 1984. No será distinto para Godzilla vs. Kong, aunque el adelanto de su estreno puede estar relacionado con las consecuencias de esta estrategia.

Y es que el film de Wingard está financiado en un 75% por Legendary Entertainment, compañía que estuvo a punto de aceptar una oferta millonaria de Netflix por sus derechos de distribución. Warner, no obstante, bloqueó esta venta y luego anunció que tanto Godzilla vs. Kong como Dune (el otro gran blockbuster financiado por Legendary) irían tanto a salas como a HBO Max. Legendary amenazó entonces con demandar a la major, habiéndose sucedido en las últimas semanas unas tensas negociaciones que, en lo que respecta a Godzilla vs. Kong, parecen haberse saldado con fortuna para Warner, conservando su estreno tal y como quería la major y adelantando la fecha.

Godzilla vs. Kong, además, se estrenaría en el espacio reservado para The Many Saints of Newark, precuela de Los Soprano que recientemente veía aplazado su estreno de marzo al 24 de septiembre. Aunque la película de Wingard vaya a acoger este modelo híbrido, es posible que no pase lo mismo con Dune: las quejas combinadas de Legendary y Denis Villeneuve, además del temor a que un estreno simultáneo en HBO Max pueda comprometer sus posibilidades de expandir una saga, han contribuido a que sea posible que Warner anuncie de un momento a otro la llegada exclusiva de Dune a las salas. Ahora mismo, su estreno está programado para el 1 de octubre.