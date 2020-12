Christopher Nolan es fan de ‘Fast & Furious’

Quizá pueda engañarte con sus películas frías y calculadas, o su pose de tipo serio y muy británico, pero lo cierto es que Christopher Nolan es tan disfrutón como cualquiera. Cuando no está lanzándole pullas a Warner al hilo de su modelo híbrido de exhibición en salas y streaming, de hecho, al director de Tenet le gusta disfrutar de películas que en principio no asociaríamos a los gustos de alguien así, como la comedia MacGruber (de la que ya ha declarado en el pasado ser un gran fan) o la saga Fast & Furious. Entrevistado recientemente en el podcast Happy Sad Confused, Nolan pudo dar detalles sobre afición a esta franquicia superexitosa de acción descerebrada.

Así, resulta que él es más fan de la original, de la A todo gas dirigida por Rob Cohen en 2001 (época en la que los coches no saltaban en paracaídas), pero admite que cada nueva secuela le ha divertido también mucho. “Prefiero la receta original, es decir, la primera película de Rob Cohen. Pero también siento debilidad por Tokyo Race, la verdad”, añade en torno a la tercera y muy controvertida entrega de la saga, que no contó ni con Paul Walker ni con Vin Diesel como protagonistas. “Y me gusta lo habilidosas que son las películas dirigidas por Justin Lin, que se van haciendo cada vez más grandes y locas y se convierten en otra cosa, pero otra cosa muy divertida”.

Lin es el director más prolífico de la franquicia, al haber dirigido cuatro películas seguidas a partir de Tokyo Race, y volver para la Fast & Furious 9 que se estrenará el 28 de mayo de 2021 una vez fuera aplazado su lanzamiento este año por coronavirus. “Lo gracioso de estas películas es que a pesar de que se han hecho cada vez más grandes, como tienen que hacer las secuelas, hay fans que se quejan…”, prosigue Nolan, “pero nosotros los directores somos los que hacemos que las secuelas sean más grandes. Las queremos más grandes, no más pequeñas. Es la lección que aprendió Fincher con Alien 3. Puedes apostar por eso pero no vas a hacer feliz a nadie… aunque personalmente adoro Alien 3, de hecho me gusta más que a él”.

Alien 3, debut al cine de David Fincher, proponía un brusco cambio de rumbo tras el pirotécnico Aliens de James Cameron, que se saldó con un gran fracaso en 1992 y el empeño del director en hacer como si nunca hubiera ocurrido. En lo que respecta a Fast & Furious, probablemente Nolan también esté intrigado por ver cómo concluirá la saga principal, pues el plan es que después de F9 dos nuevas películas dirigidas otra vez por Lin conduzcan la historia a su final definitivo. El director de Interstellar, a buen seguro, estará deseando verlas en la pantalla más grande posible.