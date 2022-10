Christian Bale confiesa que muchos de sus papeles le llegaron después de rechazarlos DiCaprio: "Gracias, Leo"

Son dos de las grandes estrellas de cine de los últimos veinte años. Han acaparado casi todos los premios y atención desde que eran jóvenes. Han dado vida a papeles que ya son historia del cine. Y, sin embargo, nunca han coincidido juntos en una película. Christian Bale y Leonardo DiCaprio han llevado vidas y carreras paralelas, pero siempre sin cruzarse. Ahora ya sabemos el porqué.

En la antesala del estreno de su nueva película, Amsterdam, Christian Bale se encuentra revelando secretos desconocidos hasta la fecha. A sus 48 años el actor ha dado vida a todo tipo de personajes, de hecho son ya famosos sus radicales cambios de físico para interpretar a cada uno de ellos. Sin embargo, lo que no sabíamos hasta la fecha es que muchos de esos papeles no estaban originalmente pensados para el actor galés, sino para otro hombre: Leonardo DiCaprio.

"Mira, a día de hoy, cualquier papel que consiga alguien, es solo porque ya se le ha ofrecido a alguien de antemano", comenta Bale en una entrevista a propósito de DiCaprio. "No importa lo que te digan. No importa la amistad que tengas con los directores. Toda esa gente con la que he trabajado varias veces, todos le ofrecieron cada uno de esos papeles a él primero. Así que, gracias Leo".

Sabíamos que el actor de El lobo de Wall Street tenía un paladar más que exquisito a la hora de elegir proyectos y directores, pero realmente nadie se había planteado todos los papeles que habrá rechazado a lo largo de su vida, que por lo que se ve no son pocos. En al menos 5 ocasiones DiCaprio se adelantó a Bale, la primera de ellas en Titanic y no sabemos en cuántas más. ¿Alguien se imagina a Bale habiendo interpretado a Gatsby, a Jordan Belfort? Desde luego que al Hugh Glass de El renacido sí, pero entonces le hubiera dejado sin su único Oscar.

Por el contrario, entre los papeles que sí le cayeron después de que DiCaprio los rechazase está nada menos que el de American Psycho, una de las primeras y más icónicas películas en la carrera de Bale. Con respecto al filme, el galés también desvela que únicamente la directora Mary Harron quería que asumiera el papel de Patrick Bateman. Y lo que es peor, que cobraba tan poco que hasta los maquilladores se reían de él: "Recuerdo que una vez me senté en la caravana de maquillaje y los maquilladores se reían de mí porque me pagaban menos que a ellos", admite Bale, cuyos problemas financieros serían resueltos más tarde con otro pequeño papel, uno de un tal Batman. ¿Y si también lo rechazó DiCaprio?

