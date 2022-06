Chris Pratt sabe por qué es el Chris menos querido de Hollywood

Chris Pratt es uno de los actores más prolíficos de Hollywood: la estrella regresaba a principios de mes a la gran pantalla con Jurassic World: Dominion y ahora estrena la serie La lista final para Amazon, así como la esperada Thor: Love and Thunder.

Sin embargo, considera que es el Chris menos popular de Hollywood y tiene una teoría que explicaría por qué. En una entrevista para Men's Health, el actor se ha referido a cuando, en 2020, internet lo eligió el Chris menos querido de la industria, por detrás de Evans, Hemsworth y Pine.

Pratt considera que este hecho se debe a su discurso de agradecimiento tras recibir el Generation Award en los premios MTV de 2018, en el que aseguró: "Dios es real. Dios te quiere. Dios quiere lo mejor para ti". "Puede que fuera arrogante por mi parte subirme al escenario y decir las cosas que dije. No sé si llegué a alguien", ha apuntado.

Asimismo, el intérprete ha afirmado que entiende por qué la gente pudo incomodarse con el giro religioso de su discurso: "La religión ha sido muy opresiva durante mucho tiempo. No sabía que me convertiría de algún modo en la cara de la religión cuando realmente no soy una persona religiosa".

Compañeros del MCU como Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Zoe Saldana o el director James Gunn han salido en su defensa, pero Pratt asegura que las críticas demoledoras en internet pueden ser muy dolorosas.

En este aspecto, recuerda el odio que recibió tras compartir un mensaje de amor hacia su mujer, Katherine Schwarzenegger, en el que le agradecía que le hubiera dado una "hija preciosa y sana". Muchos lo interpretaron como un ataque hacia su exmujer Anna Faris, con quien comparte un hijo, Jack, que ha tenido problemas de salud por su nacimiento prematuro.

En la entrevista, Pratt afirma que eso en concreto le molestó muchísimo. "Salieron varios artículos que decían: 'Es vergonzoso. No me puedo creer que Chris Pratt le agradezca una hija sana cuando su primer hijo nació prematuro. Menuda pulla a su exmujer", ha recordado, asegurando que esos comentarios fueron "muy jodidos".

"Mi hijo va a leer eso algún día", ha señalado: "Tiene 9 años. Y está pegado al mundo digital. Me molesta muchísimo, tío. He llorado mucho por eso. Pensé: 'Odio que estas bendiciones en mi vida sean una carga para las personas más cercanas a mí".

