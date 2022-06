Chris Pratt confiesa que odia que le llamen Chris: “No es mi nombre”

El controvertido Chris Pratt no se cansa de regalarnos titulares estos días, con motivo del estreno de la miniserie La lista terminal en Amazon Prime Video y ante los grandes datos de taquilla de Jurassic World: Dominion. El actor estadounidense ha sorprendido confesando que no le gusta que le llamen Chris, ya que en su ámbito personal todos le llaman de otras maneras.

"¿Cómo te llaman? ¿Pratt?", le preguntaban en Pop Culture Spotlight With Jessica Shaw ante esta confesión. "Sí. Pratt. CP. Ya sabes, CP. 'Hola, CP'. Pero nadie me llama Chris. Fui a jugar al golf el otro día con mi amigo, Chad, mi pastor, y me dijo: '¿Nadie te llama Chris? Te voy a llamar Chris. Está bien, Chris, estás despierto." Y yo estaba como, 'No, es raro. No es mi nombre. No me llames Chris".

El actor reniega así del grupo hollywoodiense de Chrises, entre los que encontramos a Chris Evans, Chris Hemsworth o Chris Pine, quienes junto a Pratt han creado divertidas confusiones y bromas en las redes sociales. Y es que el nombre de Chris es muy habitual en EE UU. ¿Es esta una táctica para huir de las chanzas del público?

No obstante, sentimos decir a Chris(topher) Michael Pratt que ya es demasiado tarde para que la gente comience a llamarle por otro nombre artístico.

El actor también aprovechaba estos días para adelantarnos detalles sobre la nueva película de Super Mario Bros., confesando que está muy orgullo de la voz que ha puesto al héroe de Nintendo. "Es una aventura animada con mi voz. No es una película de acción real, no voy a llevar un traje de fontanero para correr por todas partes".

