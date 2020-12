Monster Hunter era uno de tantos estrenos diseñados por la industria estadounidense para tener un buen rendimiento en China. Su financiación internacional, combinada con la vinculación de la multinacional Tencent Pictures (productora y distribuidora de este país) así lo refrendaba, y a todo esto habría que añadir la presencia en este film de Paul W.S. Anderson de Jin Au Yeung, rapero norteamericano de ascendencia china más conocido como MC Jin, y muy célebre en el país gracias a su aparición en el concurso The Rap of China. Por todo ello, supone un grave traspiés el hecho de que Monster Hunter, según recogen medios como Variety, haya sido retirada de las carteleras de China.

La película protagonizada por Milla Jovovich tiene planeado su estreno en EE.UU. y Reino Unido a finales de diciembre (a España llegará el 1 de enero), mientras que a China llegó el 3 de diciembre y pocas horas después de sus primeras proyecciones, en torno a la medianoche, numerosos cines del país recibieron la orden de cancelar los pases ya programados. “Una nueva versión será proyectada, y los cines deben vigilar estrechamente que la versión previa no vuelva a exhibirse en pantalla”, les informaron. A día de hoy parece que las salas aún no han recibido esa nueva versión de Monster Hunter, pero sí ha trascendido el motivo de la retirada del montaje original.

Al parecer, esta primera versión contiene una escena donde el citado Jin hace un juego de palabras con “chinese” que ha sido considerado ofensivo por el público. El fragmento de la película donde esto ocurre llegó a Twitter y encauzó el enfado de los usuarios ante lo que tenía visos de un chiste racista; en dicha escena Jin le dice a su compañero “Look at my knees” (“Mira a mis rodillas”), este le pregunta “What kind of knees?” (“¿Qué tipo de rodillas?”), y Jin contesta “Chinese”. El juego es intraducible pero se apoya en el parecido fonético de “knees” y “chinese”, y lamentablemente remite a un dicho utilizado en EE.UU. para burlarse de los países asiáticos del que China es consciente: “Chinese, Japanese, dirty knees… look at these”.

El vídeo donde aparecía el fragmento ha causado un gran enfado, llegando los internautas a culpar a la normalmente estricta censura china por haber dejado pasar algo así. “Es inexcusable que los censores no se dieran cuenta de algo como esto”, se podía leer, mientras que la página de Steam donde se pueden adquirir los videojuegos de Monster Hunter en los que se basa la película aparecían múltiples insultos tanto a Tencent como a Capcom, productora de la obra original que no ha tardado en desentenderse de la producción del film en un comunicado oficial.

La película está protagonizada por Milla Jovovich, Tony Jaa y Ron Perlman, siendo su director Paul W.S. Anderson muy asiduo a adaptar juegos luego de haber desarrollado la longeva saga cinematográfica de Resident Evil. Sony, por su parte, aún no ha hecho comentarios sobre la polémica por la película, y no hay noticias de cuándo llegaría a las salas chinas una versión con la controvertida escena eliminada, de modo que el estreno está cancelado de facto.