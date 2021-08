La chica con Sean Astin pegado detrás: el actor de 'El señor de los anillos' repite 'photobomb' 26 años después

Desde que todo el mundo lleva una cámara de fotos en la palma de la mano, los famosos han aprendido a marchar forzadas a lidiar con esas instantáneas inesperadas que pueden surgir en momentos de vulnerabilidad (a veces, de manera tan creativa como Naomi Watts). Pero no siempre es así. En otras ocasiones, son las propias celebridades quienes se cuelan en fotos que ni siquiera estaban destinadas a ellas.

Es el caso de Sean Astin, el actor estadounidense que encarnó a Sam en la trilogía de El señor de los anillos de Peter Jackson y desde entonces se ha convertido en una referencia ineludible cada 14 de febrero en el mundo hispanohablante. Gracias al popular meme, este año constatamos que Astin es un jugón; ahora, un exitoso hilo de Reddit nos lo vuelve a confirmar con una persona que fue víctima de una photobomb del actor dos veces con más de un cuarto de siglo de distancia.

La internauta cuenta que en 1993 acudió con su padre y unos amigos a una de las fiestas inaugurales cuando Bill Clinton tomó la presidencia del país. El evento estaba organizado por la MTV y por allí andaba Sean Astin. Solo que ni esta chica ni sus acompañantes se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron del actor (entonces ya conocidísimo por películas como Los Goonies) hasta que revelaron la foto que se habían tomado y apareció al fondo posando para la cámara.

El hilo en Reddit Reddit

La misma chica, 26 años después, fue a Disneyland a la inauguración de la atracción Star Wars: Galaxy’s Edge. Casualmente, Sean Astin también estaba allí junto a su mujer y su hija. Ya que tenía una imagen de la foto original en el móvil, decidió aprovechar la oportunidad para saludar al actor y enseñársela, contándole toda la anécdota.

"Le dije: 'Perdona, Sean, me hiciste una photobomb. ¿Quieres verla?", cuenta en Reddit. "Les hizo mucha gracia y me dijo: '¡Vamos a recrearla!'. Y así es como Sean Astin me hizo dos veces una photobomb".

Puedes ver ambas instantáneas en este link de Reddit:

Los puristas de la delicada técnica antropofotográfica del photobombing podrán criticar que esta segunda ocasión no es una photobomb pura ya que todos los integrantes de la foto están posando conscientes de la situación, pero ese detalle técnico no ha importado mucho para que la historia se viralizara.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.