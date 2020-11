Channing Tatum vuelve a ponerse a las órdenes de Phil Lord y Chris Miller

El Dark Universe no empezó con buen pie, pero eso es cosa del pasado. La momia de Tom Cruise distó de ser el éxito de taquilla que esperaba Universal y sus aspiraciones por cimentar un universo compartido de monstruos clásicos del estudio fueron sepultadas por el ridículo… y sin embargo, poco tiempo después Leigh Whannell estrenó El hombre invisible. Sin un gran presupuesto, sin interés por ceñirse a algo más que la historia que contaba, y amparando con su triunfo que el estudio quisiera realizar más películas de ese tipo.

Es por ello que la major ha resuelto articular su proyecto sin desdeñar las visiones particulares de cada director, y en el futuro de este Dark Universe alternativo se divisan proyectos de Dexter Fletcher (con Renfield), Elizabeth Banks (con The Invisible Woman) o incluso James Wan, con una película sin argumento definido pero comprometida a abordar el legado de los monstruos clásicos de la compañía. Precisamente en esta última línea, la del legado y la reflexión, cabe encuadrar un atípico film con Phil Lord y Chris Miller ejerciendo de productores.

La película no tiene título pero, según The Hollywod Reporter, sí actor protagonista. Channing Tatum ha sido elegido para encabezar el reparto de este film, en lo que supondría una nueva colaboración con Lord y Miller luego de que le dirigieran en Infiltrados en clase e Infiltrados en la universidad; díptico que recientemente nos enterábamos que iba a experimentar un reboot femenino. En torno a su nuevo proyecto no se sabe efectivamente mucho, pero al parecer será un thriller paródico ambientado en la actualidad, y estando relacionado con esas mismas criaturas de las que Universal quiere seguir sacando rédito.

Frankenstein, Drácula o el Hombre Lobo podrían rodear a Channing Tatum a la manera de un ¿Quién engañó a Roger Rabbit? o ¿Quién está matando a los moñecos?... o bien Tatum podría encarnar a uno de estos monstruos. Se sabe tan poco del proyecto que las posibilidades son infinitas, pero andando los creadores de La LEGO Película por medio no faltan motivos para confiar.