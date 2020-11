¿Está confirmado el reboot femenino de ‘Infiltrados en clase’?

No son pocos los espectadores que consideran las dos entregas de Infiltrados en clase como sendas cumbres de la comedia reciente (o si lo son, finjamos que no es así); por ello fue muy angustioso que a la posible continuación le costara tanto hacer pie. Luego de que Phil Lord y Chris Miller dirigieran las dos películas protagonizadas por Jonah Hill y Channing Tatum, Sony empezó a planear un crossover de esta franquicia con la de Men in Black, pero el proyecto quedó en agua de borrajas.

Entonces, allá por 2018, se optó por un cambio de planes, y por renovar la saga utilizando la ya habitual estrategia de cambiar de género a sus protagonistas. Llegaron a tantearse a Tiffany Haddish y a Awkwafina para los roles principales, pero el tiempo fue pasando y parecía que Sony no se decidía a darle luz verde al reboot de Infiltrados en clase. De ahí que haya sorprendido tanto descubrir ahora, a raíz de la información que vinculaba a Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin con Deadpool 3, que la película sigue en marcha, y que de hecho ya tiene título.

El tercer film en recoger el testigo de la serie Nuevos policías (protagonizada en los 80 por Johnny Depp) se llamará, así, Jump Street: Now for Her Pleasure. No se sabe nada de la película más allá de la presencia de las hermanas Molyneux como guionistas, ya que ni Awkwafina ni Haddish llegaron a confirmar su vinculación a la saga.

Ateniéndonos a la información dada hace dos años, Now for Her Pleasure narraría cómo una agente de policía (Haddish) se infiltra en un instituto como profesora y ha de unir fuerzas con una alumna (Awkwafina) que también resulta ser un agente infiltrado, a la manera de lo que Hill y Tatum hicieron en las películas anteriores. Se desconoce si las Molyneux le darán prioridad a este proyecto por encima del guion de Deadpool 3, pero curiosamente este no es el único film incluido en su agenda: también tienen el encargo de escribir una adaptación de Los Sims para Legendary.