Carmen Sevilla, una vida de película: los hitos que marcaron su prolífica carrera

La historia cultural de la segunda mitad del siglo XX en España está marcada, entre otras cosas, por varias mujeres artistas que se convirtieron en auténticas estrellas del panorama nacional. Nombres como Lola Flores, Marujita Díaz o Sara Montiel fueron algunas de las folclóricas que dieron forma al cine español a partir de los años 40 y 50, aunque a esa lista hay que sumar a otra actriz, presentadora y cantante que marcó un antes y un después en la industria cinematográfica y televisiva nacional.

María del Carmen García Galisteo nació un 16 de octubre de 1930 en el barrio sevillano de Heliópolis, aunque nadie la conoce así: tomó prestado el nombre de su ciudad de nacimiento y se convirtió en Carmen Sevilla, que años más tarde conquistaría a todo el país y recibiría el sobrenombre de 'Carmen de España'.

Carmen Sevilla junto a Estrellita Castro en una foto en 1976. Getty Images

Desde pequeña ya estuvo rodeada de artistas, gracias especialmente a su padre, que era contable, pero en su tiempo libre componía canciones. Lo que más le gustaba a Carmen era bailar, y, tras mudarse con 10 años a Madrid para estudiar en la academia de baile de Laura Santelmo, casualidades de la vida, alguien se fijó en ella mientras lo hacía: Estrellita Castro. La actriz quedó prendada de su estilo de sevillanas y la admitió en su cuerpo de baile. Ese fue el comienzo del mito de Carmen Sevilla.

Carmen Sevilla, pionera en el cine español

Con apenas 17 años, en 1947, Carmen Sevilla debutó en el cine con un papel secundario en la cinta Serenata española, de Juan de Orduña, aunque no fue hasta dos años después cuando la carrera de Carmen despegó, gracias a su papel protagonista en Jalisco canta en Sevilla (1949), en la que compartió rodaje con el cantante mexicano Jorge Negrete, 'El Charro cantor'.

Carmen Sevilla ARCHIVO

Con la cinta de Fernando de Fuentes, Carmen Sevilla se convirtió en una pionera, ya que protagonizó la primera producción hispano-mexicana de la historia del cine. Su interpretación de Araceli Vargas hizo de Carmen una auténtica estrella, estatus que confirmaría en la década de los 50 con una sucesión de proyectos que cimentaron a la actriz como una de las personas clave en la historia del cine español.

La década dorada de Carmen Sevilla

Llegó la mitad de siglo y con ella muchas de las películas más importantes en la carrera de Carmen Sevilla. En 1950 encarnó a la alegre Mari Pepa, una planchadora que revolucionó a todo un barrio en La revoltosa, adaptación de la zarzuela homónima, y en la que compartió protagonismo con Tony Leblanc.

Carmen Sevilla en 'Violetas imperiales'. ARCHIVO

Tres años más tarde pasó de las calles madrileñas a los palacios parisinos, en la coproducción franco-española Violetas imperiales (1953), en la que Carmen dio vida a una gitana de Granada que se introduce en el entorno de Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III y emperatriz consorte de Francia. A pesar de tener papel secundario, la actriz sevillana se robó toda la atención.

Tras protagonizar películas en México y Francia, en 1958 le llegó el turno a Italia. Carmen Sevilla tomó el relevo de Sophia Loren, entre otras, como protagonista femenina en Pan, amor... y Andalucía, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Vittorio de Sica.

Carmen Sevilla en 'La venganza' (1985) ARCHIVO

Ese mismo año la sevillana haría de nuevo historia con otro largometraje: en La venganza, Carmen Sevilla demostró que no solo sabía interpretar a folclóricas, sino que el drama también era lo suyo. Su papel como Andrea en la cinta de Juan Antonio Bardem deslumbró a toda España e incluso a Hollywood, porque fue la primera producción española en estar nominada a un Oscar (a mejor película extranjera).

Ya en la década de los 60, compartió escenas con otras dos grandes de España como son Lola Flores y Paquita Rico en El balcón de la luna (1962), cuyo punto fuerte era un trío protagonista que derrochó carisma y voz a partes iguales. En esta cinta se pudo escuchar por primera vez a 'La faraona' cantar 'A tu vera', en uno de sus principales papeles en el cine.

Carmen Sevilla: el salto a Hollywood

Un año antes de formar un reparto de ensueño en la cinta de Luis Saslawsky, Carmen Sevilla, tras traspasar fronteras, cruzó el océano: encarnó a María Magdalena en el drama histórico Rey de reyes (1961), una de las grandes producciones que narró la vida de Jesucristo. En la película de la Metro-Goldwyn-Meyer, la española pudo compartir rodaje con estrellas de la talla de Jeffrey Hunter o Robert Ryan.

Carmen Sevilla en 'Rey de reyes' (1961). ARCHIVO

Eso sí, su gran oportunidad en la meca del cine llegaría once años más tarde, cuando el propio Charlton Heston la eligió personalmente para su debut como director en Marco Antonio y Cleopatra (1972), en la que la sevillana interpretó a Octavia, la esposa del emperador romano. A pesar de que Hollywood llamó a su puerta en varias ocasiones, incluso con contratos muy lucrativos, Carmen Sevilla siempre escogió España.

Cambio radical en los 70

Con los últimos años de la dictadura franquista, los papeles de Carmen en el cine cambiaron a la par que la propia sociedad española. Dejó atrás el mundo folclórico para interpretar a personajes mucho más picantes en comedias como El apartamento de la tentación (1971) e incluso adentrarse en el mundo del thriller, como en Nadie oyó gritar (1972), de Eloy de la Iglesia o en La loba y la paloma (1974).

Pero una España en un profundo cambio sociocultural, los proyectos de Carmen Sevilla comenzaron a no ser tan exitosos, por lo que a finales de los 70, después de aparecer en la película Rostros (1978), la actriz decidió retirarse para siempre del mundo del cine. Tras una década de los 80 en la que solo protagonizó una telenovela argentina, La viuda blanca, los 90 brindaron a la actriz una nueva oportunidad... en la pequeña pantalla.

Televisión

En 1990 llegó a las televisiones españolas una de las dos cadenas privadas más importantes, Telecinco. En una de sus primeras producciones, el canal apostó por un contenido centrado en los sorteos de la ONCE: Telecupón revolucionó la televisión nacional, aunque no fue hasta 1991 cuando Carmen Sevilla cogió las riendas del programa, las cuales no soltaría hasta 1996.

Carmen Sevilla junto a Agustín Bravo en 'Telecupón', de Telecinco. Mediaset

Ocho años más tarde, en 2004, la andaluza iniciaría su último gran proyecto como presentadora, Cine de Barrio, del que estuvo al frente hasta 2010. Regresaría al plató del programa al año siguiente, aunque esta vez como estrella invitada, para presentar la cinta Camino del Rocío (1966), en la que sería su última aparición pública.

Prolífica cantante

Además de actriz y presentadora, Carmen Sevilla también fue una reputada cantante, con 27 álbumes de estudio grabados y cuatro recopilatorios. Tal fue el éxito como folclórica de la cantante que incluso Franco la escogió para cantar a las tropas desplegadas en Ifni, Marruecos.

Curiosidades de Carmen Sevilla

'La novia de España' enamoró a todo un país, aunque incluso hubo varios que se quedaron prendados de la sevillana de manera mucho más profunda, como el caso de Frank Sinatra o Charlton Heston. Incluso 'Cantinflas' cortejó a Carmen, que siempre fue fiel a sus maridos (Augusto Algueró, de 1961 a 1974, y Vicente Patuel, desde 1985 hasta el 2000).

Fue una gran amiga de Lola Flores, e incluso fue la madrina en el bautizo de su hija Rosario, aunque con otra de las grandes de España tenía una relación completamente distinta: la andaluza y Sara Montiel no se podían soportar, e incluso la manchega afirmó que Carmen se dirigió a ella de manera despectiva.

Carmen Sevilla, Lola Flores y Paquita Rico en 'El balcón de la luna'. ARCHIVO

Un posible motivo de esta enemistad tiene su raíz en la película La violetera (1958). La propia Carmen Sevilla confesó que tenía firmado un contrato para protagonizar la cinta, aunque el éxito de Sara Montiel con El último cuplé (1957) hizo que los productores rompiesen ese acuerdo y se decantasen por la folclórica de Campo de Criptana.

Después de diez años sufriendo Alzehimer y en estado grave en los últimos días, fallecía con 92 años la pasada noche del 27 de junio. Siempre recordaremos a la folclórica que supo ganarse el cariño de la opinión popular y que consiguió llegar a los corazones de las familias españolas a través de la pantalla. Así es como homenajeamos a la eterna Carmen Sevilla.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.