¿Cantará Lady Gaga ‘New York, New York’? Lo que Todd Phillips podría estar tramando con ‘Joker 2’

Joker llegó a los cines con tal (auto)consideración de ofrecer un cine distinto, discordante dentro del género superheroico, que sus responsables descartaron al momento que una secuela fuera algo a planear de antemano. Endosarle un 2 a Joker supondría “rebajarlo” a un producto comercial cualquiera, uno de tantos episodios del Universo de DC frente al que la película de Todd Phillips se había distanciado con tanta habilidad. Incluso Joaquin Phoenix, flamante intérprete de Arthur Fleck, dio cuenta de su desinterés en una secuela de Joker, dando la sensación de que costaría lo suyo convencerle para que volviera.

Pero hete aquí que Joker ha sido un éxito demasiado rotundo para Warner Bros. Más allá de las críticas, del fenómeno social, de los Oscar ganados, la película traspasó superó los 1.000 millones de dólares en taquilla. Se empezó a hablar de Joker 2 casi de inmediato y hace escasos meses, según se completaba la fusión de Warner con Discovery, supimos que desde las altas instancias ejecutivas Joker era un gran modelo a seguir. David Zaslav, nuevo director general de Warner (ahora llamada Warner Bros. Discovery) llegó a decir que necesitaban más películas como Joker.

Incluso no cuesta enmarcar a The Batman en esta tendencia de realizar películas más arriesgadas y adultas. Sea como sea, a principios de este mes Todd Phillips mostró la portada del guion que acababa de terminar junto a Scott Silver: Joker: Folie à deux. Y hoy nos hemos enterado de que la idea es reunir a Joaquin Phoenix con Lady Gaga en el papel de Harley Quinn. La película, por si fuera poco, sería un musical.

Qué pretendes, Todd

Ni Phoenix ni Lady Gaga han confirmado su participación en Folie à deux: están ultimando negociaciones. Hay tantas expectativas en este largometraje, sin embargo, que mínimo Phoenix terminará regresando (es inasumible una secuela de Joker sin él), y entretanto podemos intentar hacernos una idea de en qué consistirá Joker 2 a partir del legado comiquero y los intereses particulares de Phillips. Ciñéndonos al primer ámbito, solo hay que recordar cómo concluía Joker para empezar a montar la película en nuestra cabeza.

Al final de la película de 2019, un Arthur Fleck enloquecido había promovido una revolución sobre las calles de Gotham. También había sido internado en el manicomio Arkham, y los últimos segundos de Joker nos lo presentaban por los pasillos incordiando al personal al ritmo del That’s life de Frank Sinatra. Resulta muy plausible que Folie à deux dé comienzo justo después, descartando que Fleck se haya escapado de la institución. El protagonista sigue preso, lleva preso a saber cuánto tiempo, y fuera de los muros de Arkham se ha convertido en toda una estrella.

Es justo el planteamiento clásico de cómo se conocieron el Joker y Harley Quinn. Tal y como quedó impreso en 1994, dentro de aquel Batman Adventures: Mad Love que intentaba dar background a la nueva villana presentada en la serie animada de Batman, Harleen Quinzel era una psicóloga de gran ambición y una ética muy flexible, que había encarado su carrera queriendo entender por qué su padre, un estafador, había hecho tanto daño a su familia. Le interesaban especialmente los mecanismos del amor y la locura, hasta el punto de experimentar con la manipulación de un novio que tuvo hasta provocarle la muerte.

Esta trama se dejó ver en la primera 'Escuadrón suicida' Warner Bros.

Claro, Quinzel estaba fascinada por el Joker, e hizo todo lo que pudo primero para trabajar en Arkham, y luego para que la dejaran llevar su terapia. Una vez frente al payaso, Quinzel adoptó el nombre de Harley Quinn para que su nueva identidad, entendida como “arlequín”, acogiera la simpatía del paciente. Y así empezó todo. Joker se empezó a fiar de ella, Harley cayó enamorada, y se consumó una de las relaciones más célebres de los cómics de superhéroes, así como la más tóxica y desagradable. El título del guion se ajusta perfectamente al proceso descrito, pues Folie à deux puede traducirse del francés como “locura compartida”.

Seguramente a Phillips le motive mucho representar la caída de Harley en la locura y el extrañísimo romance que emprende con Joker. Lo suyo es que también descarte la escena del tanque químico puesto que, aunque sea muy famosa y se lea como la definitiva caída de Harley en la locura (empujada por su amante), algo así solo tendría sentido si el Joker de Phoenix hubiera iniciado sus actividades tras ese accidente. No es el caso, así que solo podemos esperar un fascinante duelo psicológico.

Fotograma de 'Batman: La serie animada' Warner Bros.

Las referencias claras

Si seguimos tirando de este hilo podemos apostar que Joker 2 será una película intimista, sucedida casi por entero tras los muros de Arkham (aunque es posible que la trama se ocupe de cómo el payaso y Harley vuelven a Gotham para ascender en la pirámide criminal), y en la que la subjetividad de los personajes nos llevará a múltiples paisajes oníricos y alucinógenos. Quizá se extraiga de aquí la etiqueta de “musical”, pues igual parte de estas secuencias son números musicales, aprovechando a Lady Gaga para interpretar canciones… del rock de los 70 o del estilo crooner de Sinatra. Asumiendo que no habrá, claro, piezas originales.

Más allá de los cómics, sin embargo, si la primera Joker causó tanto impacto fue por cómo Phillips destiló sus influencias cinéfilas, a caballo entre dos películas de Martin Scorsese: Taxi Driver y El rey de la comedia. Puede que Phillips no se haya resistido a seguir indagando en la filmografía de su director fetiche para volver a saquearla/homenajearla, y si juntamos música con romances conflictivos es inevitable pensar en New York, New York, monumental película de Scorsese estrenada en 1977. Esta narraba la relación de Jimmy Doyle (Robert De Niro), un impetuoso saxofonista, y la cantante Francine Evans, que como Harley Quinn estaba a cargo de una cantante de verdad, Liza Minnelli.

Robert De Niro y Liza Minnelli en 'New York, New York'

De New York, New York se extrajo la famosa canción homónima, luego versionada por Sinatra. El romance de Doyle y Evans, conducido por un hombre egoísta y violento y una mujer manipulada que intenta escapar de ahí, podría servir de modelo para Folie à deux. Aunque hay otros títulos de los 70, la década favorita de Phillips, en los que fijarse.

Para empezar, la tradición musical setentera abunda en espectáculos de moralidad compleja, mucho más cínicos o libres que los de la década previa. The Rocky Horror Picture Show, Fiebre del sábado noche… y, claro, el cine de Bob Fosse, con Cabaret y All that Jazz a la cabeza. En este último punto hay que destacar que Fosse también le dedicó una película a un humorista, como hizo Phillips con Fleck: en este caso hablamos de Lenny, protagonizada por Dustin Hoffman en el papel de Lenny Bruce (cómico real), al frente de un film marcado por un montaje muy libre y subjetivo, del que Joker 2 podría tomar nota.

Fotograma de 'Alguien voló sobre el nido de cuco'

Por último, ahí está la fundamental Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975. Ambientada igualmente en un hospital psiquiátrico, igual es la inspiración estrella que maneje Phillips. O igual opta por todo lo contrario y Joker: Folie à deux no cuenta con ninguna referencia destacable. Sea como sea, el film no podría ser más enigmático ahora mismo.

