La reacción de Cándida Villar, la crítica de cine de Gomaespuma, tras ver la comedia de Netflix 'Amor de madre'

Protagonista de su propia película en 2006 (Cándida, de Guillermo Fesser), Cándida Villar, asistenta durante años en casa de Guillermo Fesser y después colaboradora radiofónica del dúo Gomaespuma (Juan Luis Cano el propio Fesser), se encargó de la sección de crítica cinematográfica durante años en aquel programa de humor. A sus 90 años cumplidos en enero, Cándida sigue en plena forma, conserva su afición al cine y no ha querido perderse un pase especial de la comedia Amor de madre en las modernas oficinas de Netflix. En este vídeo exclusivo para CINEMANÍA podemos ver sus reacciones a la película dirigida por Paco Caballero y protagonizada por Quim Gutiérrez, Carmen Machi, Celia Freijeiro y Andrés Velencoso, que se estrena en Netflix este 29 de abril.

Amor de madre es una comedia romántica en la que el protagonista (Quim Gutiérrez) acaba de ser plantado en su propia boda, y decide aprovechar el viaje de novios a Isla Mauricio para no perder el dinero en compañía de su madre (Carmen Machi). Como dice la propia Cándida Villar: "Como una madre no hay nada en el mundo". Todas y cada una de las experiencias que viven allí descubren a una mujer nueva y a un joven que parece perdido en la vida y que no sabía lo que ocultaba su madre. Parece que cada instante que pasan en esta particular Luna de Miel, el novio traicionado se siente más desgraciado, mientras su madre disfruta como nunca con todas las experiencias que siempre había deseado, pero en realidad el personaje de Machi está dispuesto a todo con tal de ayudar a su hijo.

Cándida disfrutó de la película y nos dejó su particular veredicto: "Ahí no hay sexo ni hay nada, son todo risas". Con Amor de madre, lo podremos comprobar desde el 29 de abril en Netflix.