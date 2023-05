El director recuerda la bronca de Tom Cruise en el rodaje de 'Misión Imposible': "Fueron días complicados"

Tras la crisis del coronavirus y el éxito de Top Gun: Maverick, la narrativa que se ha terminado imponiendo es que Tom Cruise salvó la industria del cine. Puede sonar muy exagerado, pero Steven Spielberg así se lo dijo en los días previos a los Oscar y no podemos contradecirle: varios motivos lo refrendan más allá de los millones de dólares que ganara la secuela de Top Gun. Para empezar, el hecho de que los ganara gracias a estrenarse en cines por todo lo alto, sin ventanas de streaming que valieran.

Cruise peleó duramente contra Paramount para que Maverick quedara exenta de un modelo de exhibición que acorta la ventana en salas, en una negociación durante la cual llegó a “secuestrar” el rodaje de Misión Imposible: Sentencia mortal. Parte 1. Esta película, para más señas, había empezado a rodarse en Italia poco antes del estallido de la emergencia sanitaria, y más tarde fue una de las primeras grandes producciones de Hollywood en retomar grabaciones, con una serie de protocolos de seguridad que luego serían referencia.

Fueron días muy tensos, claro, y de este rodaje se viralizó un momento en que Cruise, al ver a varios empleados que estaban incumpliendo las medidas, montaba en cólera y les gritaba cosas como “Es lo que me preocupa cada noche, ¡el futuro de esta puta industria!”. “Así que lo siento, no me valen tus disculpas. Lo he dicho y si no lo haces estás fuera. ¡No vamos a perder esta puta película!”, se le oía decir también. A Cruise se le criticó por perder los estribos así ante sus empleados, pero también se alabó su compromiso con la seguridad.

Sentencia mortal. Parte 1 ha concluido la producción, por fin, y tiene previsto estrenarse el 12 de julio. Christopher McQuarrie, su director, acaba de ser entrevistado en Entertainment Weekly, y no han podido evitar preguntarle por la bronca de Cruise. McQuarrie, socio habitual de la estrella (ante dirigió Nación secreta y Fallout, y hará lo propio con el final de la saga Sentencia mortal. Parte 2), justificó la actitud de Cruise en base a la presión que sufrieron todos.

“Fueron días complicados y de gran incertidumbre”, explica. “Obviamente le agradecíamos a la gente que se lo tomara en serio. Luchábamos por mantener a la industria con vida, por mantener los empleos de la gente, luchábamos por el estudio y los cines, y seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo”. McQuarrie, por otro lado, es consciente de cómo se decantó finalmente la narrativa hacia Cruise. “Me alegro de que la gente entendiera la intención que había detrás”.

