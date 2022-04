Brie Larson es la última incorporación a la familia ‘Fast & Furious’

La familia no para de crecer, quizá para compensar la tristeza de los fans por que Vin Diesel y Dwayne Johnson no hayan arreglado sus problemas de cara al final de la saga Fast & Furious. Hobbs solo podrá volver en un spin-off destinado explícitamente a ello, estilo las posibles continuaciones de Hobbs and Shaw junto a Jason Statham, mientras Diesel en tanto a productor de la franquicia principal va buscando nuevos reclutas. Hace semanas supimos que Jason Momoa, actor de Juego de tronos y Aquaman, se había unido al reparto de la futura Fast & Furious 10, que vuelve a dirigir Justin Lin con la idea de servir de penúltimo episodio para la historia de Dominic Toretto, a concluir del todo en Fast & Furious 11. Y ahora el mismo Diesel se ha hecho eco de otro sonoro fichaje.

Este es el de Brie Larson, que como Momoa viene del mundo de los superhéroes (encarna a Carol Danvers, alias Capitana Marvel, en el MCU), pero además ha ganado un Oscar por La habitación. Lo curioso es que en su momento a Larson ya le preguntaron si quería participar en Fast & Furious, y su respuesta fue muy entusiasta. “Por favor, díganle a todo el mundo que por supuesto quiero estar en una película de Fast & Furious. Estoy obsesionada, me encantan. Son tan buenas y divertidas. Y me han hecho apreciar los coches”. Puede que Diesel se enterara de esta entrevista, ya que acaba de publicar en su perfil de Instagram una imagen donde aparece junto a Larson, y en la que anuncia a bombo y platillo que la actriz se ha unido a la saga Fast & Furious.

En la foto ambos aparecen riéndose, con la actriz de La habitación apoyando las manos en el hombro de Diesel. “Sí, sí, sí… si ves este ángel sobre mi hombro partiéndose de risa, es cuando te recuerdas ‘esta es la Capitana Marvel’. Claramente hay amor y risas en esta imagen”, escribe el actor. “Sin embargo, lo que no ves es el personaje que presentará en Fast 10. No tenéis ni idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su inteligencia… su Oscar, jeje, este alma profunda añadirá algo que quizá no esperabas pero anhelabas. Bienvenida a la familia, Brie”. Los representantes de Larson no han confirmado que la actriz esté a bordo, pero a priori no hay motivos para dudar de la palabra de Diesel, gran impulsor de la marca.

La décima entrega de Fast & Furious, además de por Diesel, viene protagonizada por el reparto habitual de Michelle Rodríguez, Ludacris, Tyrese Gibson o Sung Kang, con grandes opciones de que regrese Charlize Theron como villana tras las dos películas anteriores. La inmediatamente previa, Fast & Furious 9, se estrenó el verano pasado con una excelente taquilla luego de que la pandemia hubiera aplazado su lanzamiento varias veces. En lo que respecta a Fast & Furious 10, Universal ha fijado su fecha de estreno para el 19 de mayo de 2023.

